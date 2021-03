Addio a Gianfranco Crespan, storico fondatore del "Gruppo folkloristico trevigiano"

«Il nostro amato Presidente Franco ci ha lasciati. In un mese così significativo per la storia del nostro gruppo, ora nei nostri cuori solo un vuoto incolmabile. Immensamente grati per aver potuto condividere con una persona così genuina, buona e speciale parte della nostra esistenza. Caro Franco sei stato un esempio per tutti, continueremo a portare avanti i tuoi insegnamenti. Vegliaci dall'alto». Così i "tosi e le tose del Gruppo Folkloristico Trevigiano" hanno annunciato, sulla loro pagina Facebook, la triste notizia della scomparsa del loro fondatore e presidente, Gianfranco Crespan, mancato nella prima mattinata di oggi all'ospedale Ca' Foncello di Treviso all'età di 83 anni. Crespan era ricoverato da alcuni mesi; lascia la moglie Adele e le figlie Elisabetta, Susanna e Valentina. Aveva svolto il lavoro di elettrauto per alcuni anni prima di andare in pensione e dedicarsi al suo gruppo che guidava ormai da oltre mezzo secolo.

Il cordoglio del Comune di Treviso

Il sindaco Mario Conte, la Giunta e l’Amministrazione comunale esprimono il più sincero cordoglio per la scomparsa di Gianfranco Crespan, fondatore e presidente del Gruppo Folkloristico Trevigiano. «Un uomo fantastico, innamorato della Città, del territorio e delle sue tradizioni, capace di divulgare e trasmettere le nostre radici alle nuove generazioni con un impegno e un entusiasmo inarrivabili -le parole del sindaco di Treviso Mario Conte- Aveva anche fatto parte del Coro Stella Alpina ed era l’anima del “Processo aea Vecia”, la tradizionale manifestazione di metà quaresima». Lo scorso 2 dicembre Crespan era stato insignito della più alta fra le Civiche Benemerenze della Città di Treviso, il Totila d'Oro. «Il suo nome, la sua bontà e la sua passione resteranno scolpiti per sempre nei nostri cuori e nella storia della nostra Città. Ci mancherà tantissimo», ha aggiunto il primo cittadino.