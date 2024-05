Giardini svelati a Treviso, tornano le visite guidate in centro storico

Sono visite guidate davvero speciali e inedite quelle in programma a Treviso sabato 25 maggio dalle ore 15.30 alle 18.30 e domenica 26 maggio dalle 9.30 alle 12.30. Guide di Marca, associazione di Guide Turistiche, in collaborazione con Barbazza Garden, organizza e promuove infatti due giorni di visite guidate ai giardini privati e nascosti del centro storico di Treviso e non solo.

Si tratta di un’occasione da non perdere per ammirare Treviso da una prospettiva diversa, conoscere la storia e gli aneddoti di palazzetti e case antiche ed avventurarsi nei loro giardini, dove trovare angoli di verde sorprendenti, tante specie arboree e grandi esemplari di alberi, pur rimanendo dentro la cerchia delle mura cinquecentesche. Apertura e chiusura dell’evento saranno in luoghi che hanno un forte significato simbolico legato al ciclo naturale delle nostre vite ed i giardini verranno considerati anche per il loro potere curativo. Durante la passeggiata guidata verranno letti alcuni brani tratti dalle opere di Giovanni Comisso.

Contributo di partecipazione per ogni visita guidata: 12 euro. Prenotazione obbligatoria alla mail giardinisvelatitreviso@gmail.com

I commenti

«Accogliamo con grande entusiasmo questo nuovo ciclo di visite che permettono di scoprire scorci inediti della nostra città - le parole dell’assessore alla Cultura, Maria Teresa De Gregorio -. Da un’idea di Margherita Antonello è nata una bellissima opportunità per chi vuole scoprire alcune “gemme” nascoste, ma che per la storia, gli aneddoti ad essi legati e la straordinaria bellezza dei contesti che vanno a creare fra i palazzi della nostra Città. Il tutto impreziosito dalla professionalità delle Guide di Marca, che ringraziamo per lo splendido contributo alla promozione turistica e alla divulgazione culturale».

«Rispetto all'edizione dello scorso ottobre che aveva ottenuto ottimi riscontri - sottolinea Valentina Crespan di Guide di Marca - abbiamo raddoppiato le visite guidate in modo da poter allargare la partecipazione ad un maggio numero di persone interessate. Ci sono inoltre ben quattro visite inedite. L’auspicio è che l’offerta dei giardini privati aperti al pubblico diventi sempre più ampio».

Il programma

Sabato 25 maggio, ore 10 - apertura dell’evento nel Giardino dell’Oasi di Pediatria all’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Sabato 25 maggio, ore 15.30 - Giardino degli Olivi (novità), Giardino di Vicolo del Gallo, La Terrazza del Mondo (novità, al sesto piano di un palazzo una vera oasi con specie provenienti da tutto il mondo) e visita al Giardino di Casa Robegan - sede della Fondazione Mazzotti. Durata 3 ore circa.

Domenica 26 maggio, ore 9.30 – Si potrà scegliere tra due percorsi di visita.

Percorso A: Giardini ISRAA Casa Albergo Salce e Giardino dei Grani, Giardino fiorito tra le acque (novità di quest’anno), Giardino di Palazzo Riccati. Percorso B: Giardino all'italiana (altra novità), Giardino del Gelsomino d'inverno, Giardino di Palazzo dei Feneri. Durata 3 ore circa