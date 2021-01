Treviso Gift Card prolungata fino al 30 aprile: «Emessi già 400 voucher»

Treviso Gift Card sarà utilizzabile fino al 30 aprile. Al fine di continuare l’azione di sostegno e promozione delle attività commerciali di Treviso (ben 170) che hanno aderito all’iniziativa, l'amministrazione comunale di Treviso ha stabilito il prolungamento della validità dei voucher fino a primavera inoltrata per facilitare gli acquisti e rinforzare ulteriormente la rete virtuosa fra le imprese.

L’iniziativa, voluta dal Comune di Treviso con i partner del Distretto Urbecom ha già riscosso un ottimo successo. Sono 400 le Gift Card emesse per un totale di oltre 30mila euro di acquisti (più il 5% di sconto) generati grazie all’acquisto veloce sul portale trevisoperte.it. Il voucher è poi riscattabile in più soluzioni e con operatori diversi consumando progressivamente il credito a disposizione. Il network TrevisoPerTe.it sta ottenendo forte richiamo anche sui social: in poco più di un mese si contano già 4mila followers (3500 su Facebook e 500 su Instagram), interessati alle ultime novità su iniziative, promozioni e alla condivisione della campagna pubblicitaria “A Treviso c’è…”, nata con lo scopo di valorizzare le eccellenze commerciali, turistiche e gastronomiche del territorio. «Siamo soddisfatti dei risultati dell’iniziativa che, nonostante il periodo di restrizioni e difficoltà dovute al Covid, è stata apprezzata dai cittadini non solo per la finalità di sostegno ai negozi di vicinato ma anche come idea regalo - afferma il vicesindaco Andrea De Checchi - Grazie alla grande sinergia fra i partner del Distretto Urbecom è stato possibile prolungare questa opportunità fino al 30 aprile ma stiamo lavorando affinché la Treviso Gift Card diventi strutturale e fruibile tutto l’anno. Siamo certi che anche iniziative come questa possano dare ulteriore slancio al commercio nel periodo di ripresa e rilancio dopo l’emergenza che ha fortemente pesato sul nostro tessuto economico e produttivo».