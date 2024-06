Gioiosaetamorosa 2024, quarta edizione "transumana" nel segno del teatro

Treviso torna a trasformarsi in città-palcoscenico aperta a tutti: dal 20 al 30 giugno torna infatti GEA: Gioiosaetamorosa Treviso Contemporary Theater Festival, rassegna di teatro contemporaneo giunta quest’anno alla sua quarta edizione, anticipata quest'anno al mese di giugno.

Fulcro della kermesse sarà il teatro Mario Del Monaco, che ospiterà i principali spettacoli del programma, con una serie di eventi e iniziative che promettono però di travolgere la città in una grande festa per celebrare la vita, la gioia e l’amore. Il tema scelto per l’edizione di quest'anno, realizzata dal Comitato Teatro Treviso in collaborazione con il Comune e il Teatro Stabile del Veneto, è (TRANS)UMANA. Cosa ci aspetta oltre i confini? Questo movimento ci porta solo verso la vita, o “al di là, attraverso” il concetto stesso di esseri umani? Attorno a questi quesiti ruoteranno non solo i tanti laboratori creativi ma anche gli spettacoli e l’installazione video interattiva “From Here Above”, grande novità del 2024 che, per tutta la durata del festival sarà fruibile gratuitamente al terzo piano della Palazzina Barberia di Treviso Tiramisù. Ad aprire la rassegna il premio “Giuseppe Bepo Maffioli” di scrittura per la scena istituito dal Comitato Teatro Treviso in collaborazione con Regione Veneto, Comune di Treviso, Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale e Archivio Giuseppe Maffioli. 41 le opere pervenute analizzate da una giuria tecnica di 25 componenti. Giovedì 20 luglio al Teatro Mario Del Monaco, la cerimonia di premiazione del concorso, con la lettura scenica della drammaturgia vincitrice, che quest’anno vede, per la prima volta, la regia di Giuliana Musso. La mise en lecture dell’opera sarà accompagnata dalle illustrazioni di Elisa Canaglia del Treviso Comic Book Festival.

Gli spettacoli

Il Mario Del Monaco ospiterà i principali spettacoli in programma, sempre alle 20.30, nei dieci giorni di festival. Sabato 22 e domenica 23 giugno il palcoscenico trevigiano accoglierà il debutto di “Cobalto”, prodotto dal Comitato Teatro Treviso e Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale e scritto dal giovanissimo Matteo Porru, di soli 23 anni. Mercoledì 26 giugno Emanuele Aldrovandi porterà a Treviso lo spettacolo-gioco “Dieci modi per morire felici”: un esperimento teatrale in cui dieci spettatori avranno la possibilità di provare una nuova vita, dalla nascita alla morte, compiendo scelte che influenzano l’andamento dello spettacolo, con l’obiettivo di indagare il complesso rapporto tra tempo e felicità. Venerdì 28 giugno l’attrice, ricercatrice e autrice Giuliana Musso metterà in scena "La Scimmia", racconto di una strategia di sopravvivenza che prevede la perdita di sé stessi e del proprio sentire nel corpo. A chiudere il festival, domenica 30 giugno, lo spettacolo “Nunc” della compagnia friulana Brat dedicato a un pubblico di ogni età. A questi spettacoli si aggiungono due appuntamenti: Spirito del Teatro di Alex Cendron, in replica da martedì 25 a domenica 30 giugno alle 16 al Teatro Mario Del Monaco, e lo spettacolo partecipato “M.A.P. Manuale di Adattamento al Pianeta”, che si terrà domenica 30 giugno ai Giardinetti di Sant’Andrea, dalle 17 alle 19.30. Spirito del Teatro è una performance teatrale itinerante all’interno del teatro cittadino in cui gli spettatori, muniti di cuffie wifi, esploreranno gli spazi e la storia del palcoscenico trevigiano, incontrando di volta in volta gli spiriti che da sempre lo permeano. M.A.P. vedrà invece un gruppo internazionale di attori e attrici interagire con gli spettatori alla ricerca di strategie di adattamento per scrivere, pagina dopo pagina, un Manuale di Adattamento al Pianeta.

I laboratori

Tanti, anche per quest’anno, i processi creativi con la cittadinanza, tratto distintivo del festival trevigiano fin dalla sua prima edizione, le cui restituzioni al pubblico si terranno proprio nei giorni della manifestazione: “drammatizziAMO”, “ricerchiAMO” ed “esploriAMO”. Il processo creativo “drammatizziAMO” è un laboratorio di scrittura creativa per la scena in cui i partecipanti lavoreranno alla stesura di un breve atto unico a due o tre personaggi ambientato a Treviso e scritto attorno ai temi di GEA.24. Il risultato del laboratorio sarà una lettura scenica dei testi elaborati, interpretati da attori professionisti e accompagnati dalle illustrazioni di tre visualizer del TCBF, che si svolgerà giovedì 27 e sabato 29 giugno alle 19.30 nella sala prove del Teatro Mario Del Monaco. Il laboratorio teatrale di pratica e ricerca performativa “ricerchiAMO”, che verterà intorno al mito di Prometeo, nasce dall’osservazione dell’attualità, in cui sempre più gli algoritmi e le intelligenze artificiali sembrano capaci di produzione artistica. La restituzione in programma martedì 25 giugno alle 19.30, sempre al Mario Del Monaco, sarà una performance nella quale chi ha partecipato al processo creativo condividerà le pratiche artistiche e teatrali sperimentate nel laboratorio. Domenica 23 e venerdì 28 giugno si terrà lo spettacolo itinerante “esploriAMO”. La promenade performance, con partenza dal teatro di Treviso, arriverà al Quartiere Latino, dove sorgeva l’antico ospedale guidato dalla Confraternita dei Battuti. Lungo il percorso si incontreranno personaggi cangianti, creati durante il laboratorio esplorando la maschera drag a partire da un certo sentirsi orfani rispetto al domani. A questi tre processi creativi se ne aggiungerà un quarto, “commentiAMO - frequenze clandestine”, un cantiere di visione teatrale che si propone di riunire un gruppo di spettatori e spettatrici per seguire le giornate di GEA.24. La Loggia dei Cavalieri ospiterà infine l’apprezzato format “ciacoliAMO”, momenti di confronto in cui gli artisti e le artiste ospiti del festival incontreranno il pubblico per “ciacolare” sul teatro e sulla vita.

Biglietti e carnet

I biglietti per gli spettacoli saranno disponibili sul sito del festival al prezzo di 8 euro. Grande novità dell’edizione ’24 sono però due abbonamenti: il carnet “abboniAMO”, che comprende i biglietti per il Premio Giuseppe Bepo Maffioli e per i 4 spettacoli sul palco del Del Monaco a un prezzo speciale di 25 euro, e il carnet “GEA.under.25”, dedicato al pubblico dei più giovani, che offre, al costo di 24 euro, la possibilità di assistere al Premio Maffioli, a 4 spettacoli e a 3 restituzioni dei laboratori teatrali.

I commenti

«GEA. si distingue per la capacità di essere parte integrante della Città a 360 gradi con diverse modalità e contaminazioni attraverso esperienze diverse e innovative che vanno a creare un contatto anche diretto con i cittadini – commenta Maria Teresa De Gregorio, assessore alla Cultura di Treviso –. Inoltre la presenza del Teatro Stabile del Veneto porta un prezioso contributo in termini di co-produzione, accompagnando il festival nel percorso di crescita del festival, che affronta tematiche contemporanee, che ben si integrano con la proposta cittadina, arricchendola di spunti e di temi, con una importante valenza sociale».

«L’edizione 2024 di GEA. conferma i valori che stanno alla base del festival e che negli anni ne sono diventati i tratti caratteristici: coinvolgere la cittadinanza attraverso processi creativi aperti al pubblico di ogni età, avvicinare gli spettatori ai professionisti dello spettacolo, valorizzare le realtà del territorio e portare più giovani a teatro – concludono Alex Cendron e Miriam Russo del Comitato Teatro Treviso -. Proprio per questo abbiamo pensato anche un abbonamento speciale dedicato agli under 25, che permetterà di vivere praticamente l’intero festival a un prezzo davvero sostenibile».