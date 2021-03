La classifica delle testate online a febbraio 2021 in provincia di Treviso

TrevisoToday primo quotidiano on line a livello provinciale con 1,52 milioni di visite. Le visite dei giornali Citynews in tutto il Veneto hanno raggiunto 5,94 milioni

Trevisotoday è stato, a febbraio 2021, il giornale online di Treviso e provincia più letto: 1,52 milioni di visite. In seconda posizione La Tribuna di Treviso, del gruppo Gedi, con 1,36 milioni. Seguono al terzo posto OggiTreviso.it con 1,18 milioni, CorrieredelVeneto.it con 1,13 milioni e Qdpnews con 951mila. In totale le testate Citynews (editore di TrevisoToday) venete arrivano a 5,94 milioni di visite. Il sistema di misurazione non rileva invece le letture provinciali de Il Gazzettino, per il quale risulta solo il dato totale nazionale che si attesta a 11,87 milioni.

Con questi dati si inagura un appuntamento che diventerà mensile per fotografare la situazione dei principali siti di informazione letti a Venezia e in Veneto. Per stilare la classifica abbiamo scelto di utilizzare la piattaforma Similarweb, che rileva i dati di traffico e li pubblica in modo accessibile e visibile per tutti.

