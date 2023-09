Treviso, istituita la Giornata per i caduti nelle missioni di pace

Il consiglio comunale di Treviso, con voto unanime, ha approvato giovedì sera, 28 settembre, un ordine del giorno per procedere all’istituzione della celebrazione del 12 novembre quale "Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace". Il documento che vede la firma dei Capigruppo Davide Acampora (FI), Guido Bertolazzi (Fdi), Christian Schiavon (Lega Liga Veneta), Giuseppe Basso (Lista Conte), Giorgio De Nardi (Lista de Nardi), Stefano Pelloni (PD), Nicolò Rocco (Azione) e Franco Rosi, prevede anche la realizzazione di un cippo commemorativo in Via Caduti di Nassiriya, a Canizzano.

L’attentato di Nassiriya è stato il più grave attacco ai danni di un nostro contingente all’estero in missione di Pace dal dopoguerra ad oggi e proprio il 12 novembre di quest’anno ricorrerà il ventesimo anniversario. Quel giorno di venti anni fa dodici Carabinieri, cinque militari dell’Esercito, due civili italiani e nove iracheni restarono uccisi e una ventina rimasero feriti nell’attentato che devastò la base italiana “Maestrale” in Iraq. L’approvazione della proposta ha trovato il plauso del Comando provinciale dei Carabinieri di Treviso. L’ufficializzazione a Treviso della Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, già istituita a livello nazionale dalla legge del 12 novembre 2009 rappresenta, anche alla luce del periodo che stiamo vivendo, un messaggio di pace.

Il commento

Il consigliere comunale Davide Acampora si è battuto per anni affinchè la proposta venisse approvata dal consiglio comunale: «Questo atto non assume soltanto un significato storico-commemorativo ma rappresenta, anche alla luce del periodo che stiamo vivendo, un'importanza fondamentale per richiamare un vero e proprio messaggio di pace. Con questa approvazione infatti, grazie all’impegno dell’intero Consiglio, Treviso si riconferma una città attenta a questa tematica: Treviso è una città di pace; Treviso vuole la pace; Treviso patrocina la pace. Grazie a tutti coloro che insieme a me si sono impegnati per il raggiungimento di questo risultato».