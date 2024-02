Giornata del ricordo, Nordio: «Foibe, una barbarie cancellata dalla storia»

Alla chiesa Votiva di Treviso si è tenuta, nella tarda mattinata di oggi, 10 febbraio, la commemorazione delle vittime delle foibe e degli esuli giuliano-dalmati. Prima degli interventi del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e del sindaco di Treviso, Mario Conte, c'è stata la testimonianza molto toccante dell'esule Adriano Agressi e di Daniela Vendrame.

«Tutti noi diamo per scontata la nostra casa, i nostri affetti, anche un oggetto che per noi rappresenta un punto di riferimento nella quotidianita» ha detto durante il suo intervento il sindaco Conte «Pensate se un giorno tutto questo ci venisse strappato e con esso anche i beni più importanti che abbiamo: la dignità e la vita. L'uomo ha dimostrato e sta dimostrando ancora, troppo spesso, tutti i suoi limiti. Sta a noi, attraverso la memoria, l'ascolto, la condivisione, il dialogo e la cultura della pace, costruire un mondo più giusto insieme ale nuove generazioni e per questo ritengo fondamentale che da queste giornate nascano percorsi ma anche una repulsione totale, comune condivisa verso ogni forma di violenza».

Poco prima si era svolta anche la cerimonia organizzata dalla Polizia di Stato per ricordare Giovanni Palatucci, Questore di Fiume, morto nel 1944 nel campo di concentramento di Dachau, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei stranieri ed italiani. Nel 2021 è stato messo a dimora un ippocastano in sua memoria lungo viale D’Alviano. Nell’occasione era stata posta una targa per onorare il poliziotto, dove oggi è stata deposta una corona d’alloro. Importantissimo ed emozionante il contributo degli studenti delle scuole superiori, che hanno studiato la sua storia e il suo gesto eroico.