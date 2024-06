Giornata mondiale del rifugiato, apertura straordinaria per la mostra alle Gallerie delle Prigioni

Giornata mondiale del rifugiato alle Gallerie delle Prigioni di Treviso: Fondazione Imago Mundi aprirà giovedì 20 giugno, in via del tutto eccezionale, le porte della mostra "Out of place - Arte e storie dai campi rifugiati nel mondo" per delle visite guidate gratuite, dalle 18.30, con i curatori Claudio Scorretti e Irina Ungureanu.

Grazie a 110 nuove opere esposte nel classico formato "miniatura" (10x12 centimetri) e realizzate da 102 artisti, l’esposizione inaugurata lo scorso marzo e prolungata fino al 14 luglio completa ora la mappatura globale della situazione degli artisti rifugiati nel mondo. America, Africa, Europa i continenti da cui arrivano le nuove storie di rifugiati, non ancora indagate dal primo ciclo della mostra di Fondazione Imago Mundi. Con questa integrazione, nuove testimonianze si aggiungono a quelle già raccolte, in modo da offrire una rappresentazione ancora più corale della condizione di rifugiati ma anche artisti in mostra a Treviso in un viaggio non solo metaforico lungo i corridoi di migrazione nel Mondo.

La mostra presenta testimonianze di artisti attualmente ospitati in cinque centri di accoglienza temporanea in Messico e Colombia. La visita continua in Africa, nel campo di Smara e in quelli ad esso adiacenti in Algeria, che accolgono rifugiati Saharawi e si trovano in una delle aree più inospitali del pianeta, l’hammada del Sahara occidentale, quel tipo di deserto composto da altipiani rocciosi e aridi. Nel campo di Smara, le case sono tende o dimore di fango costruite a mano. Le artiste Mina Mohamed e Minatu Lehbib celebrano una tradizione molto antica e radicata, quella della cerimonia del tè, rimasta nel tempo un rituale sociale che riunisce i membri della famiglia, li vincola ad essere presenti e a godere della reciproca compagnia. Dall’Algeria ci si sposta in Malawi, nel campo di Dzaleka, originariamente luogo di reclusione per detenuti politici che col tempo ha accolto rifugiati provenienti dalla regione dei Grandi Laghi. Qui la comunità artistica è molto vivace e si compone di pittori, ballerini, musicisti, poeti, artigiani, fotografi, stilisti e creatori di gioielli. Tra di loro, il giovane Joseph Ibila Kililo, scultore nato nel 1997 nella Repubblica Democratica del Congo. Il percorso espositivo si conclude con luoghi a noi geograficamente più vicini: l’Ucraina, dove, a seguito dello scoppio della guerra nel 2022, milioni di persone hanno dovuto lasciare le loro case e cercare protezione e rifugio ad ovest; tra loro, Bogdan Tomashevsky, la cui opera è composta di frammenti di materassini su cui gli sfollati sono costretti a dormire. Ogni materassino rappresenta una storia personale, sogni e speranze per il futuro. Infine, la visita conduce lungo la rotta centrale del Mar Mediterraneo, che interessa Algeria, Egitto, Libia e Tunisia, e, oltre ad essere la più battuta, è anche la più pericolosa, con le traversate compiute su imbarcazioni di fortuna sovraccariche di persone che fuggono da guerre, povertà e disastri naturali causati dal cambiamento climatico. Uno di loro è Samb Djiby, artista senegalese giunto in Italia nel 2015, la cui opera raffigura una madre il cui sguardo rivela tutta l’instabilità della sua situazione e l’incertezza verso il futuro che aspetta lei e il suo bambino, caricato sulle spalle.