Giorno del ricordo a Treviso, venerdì la commemorazione a Santa Bona

Sabato prossimo, 10 febbraio, ricorrerà il Giorno del Ricordo, una solennità civile nazionale istituita dal nostro Parlamento con la legge 30 marzo 2004 n. 92, con l’obiettivo di conservare e rinnovare la Memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Il giorno precedente, venerdi 9 febbraio alle ore 11.30 si terrà una commemorazione a Treviso in via Norma Cossetto nel quartiere di Santa Bona, una laterale di Strada di Santa Bona Nuova di fronte alla “scuola secondaria G. Bianchetti”. La data è stata anticipata per permettere la partecipazione degli studenti. L'evento è organizzato come ogni anno dal Consigliere comunale Davide Acampora e da Enzo Andretta presidente della Consulta delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma della città di Treviso, con il prezioso contributo della Dirigente Scolastica dell'I.C. Coletti, prof.ssa Angela Ferraro. Proprio 3 anni fa venne intitolata quella strada comunale a Norma Cossetto su proposta del consigliere Acampora, che presentò un Ordine del Giorno al Consiglio comunale votato all'unanimità.

La cerimonia, alla quale è stato invitato anche il sindaco Mario Conte e diverse autorità civili, sarà celebrata alla presenza del parroco di Santa Bona Don Federico Testa che darà la Benedizione alla targa dedicata alla studentessa istriana trucidata e coinvolgerà le Associazioni combattentistiche e d'Arma del territorio, nonchè gli studenti della scuola adiacente Coletti i quali, per l'occasione, si esibiranno eseguendo dei brani musicali (tra cui l'Inno di Mameli) e due interventi di altri studenti di classe terza. Sempre in quell'occasione verrà consegnata ad ogni classe dell'istituto una copia della Costituzione Italiana.

La partecipazione degli studenti risulta molto importante dato che quando è stato il momento di scegliere, tra le varie possibilità, la strada comunale più consona da dedicare a Norma Cossetto, è stata individuata proprio quella per il fatto che fosse adiacente ad una scuola. L'obiettivo era naturalmente quello di sensibilizzare i ragazzi a porsi delle domande su chi fosse quel personaggio, auspicando il sorgere di un desiderio di conoscenza e ricerca autonomi sulla tragica vicenda delle Foibe e dell'Esodo Giuliano Dalmata.

«Norma Cossetto, studentessa italiana di 23 anni dell’Università di Padova originaria dell’Istria, fu barbaramente torturata e gettata in una Foiba dai partigiani Jugoslavi nel 1943. Norma è il simbolo di quella tragedia, di quel massacro che ha coinvolto migliaia di nostri connazionali che in quegli anni dovettero subire un terribile destino: essere seviziati e gettati in quelle voragini carsiche con un’unica “colpa”, quella di essere italiani» ha sottolineato Acampora «Auspico una larga partecipazione alla cerimonia come è stato anche negli anni scorsi, ciò contribuirebbe a rafforzare l’impegno che ci siamo assunti tutti insieme, quello di non dimenticare; mi piacerebbe che dal prossimo anno questa cerimonia passasse nelle mani del Comune di Treviso per essere istituzionalizzata, il Sindaco avrebbe già dato la disponibilità» ha concluso Acampora.

Il programma delle cerimonie ufficiali del Comune di Treviso

Il Comune di Treviso, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia-comitato di Treviso, ha organizzato le seguenti cerimonie per la giornata di sabato 10 febbraio. Alle ore 11.00 si terrà la deposizione di una corona d’alloro alla Lapide della Chiesa Votiva alla presenza delle Autorità Civili e Militari. Nel pomeriggio, alle ore 16, nella sala “Coletti” del Museo di Santa Caterina si terrà l’incontro dal titolo “Istria, 1932-1947 – Testimonianze di un esule” con l’esule istriano Veniero Venier. Presenterà l’appuntamento Roberto Biffis, presidente A.N.V.G.D. Treviso. Dal 3 al 17 febbraio è invece visitabile alla Biblioteca Zanzotto (orario: lunedì-venerdì 9-12, sabato 9-13) la mostra fotografica e documentale di Guido Rumici “Adriatico Orientale, Istria, Fiume e Dalmazia”.

Al Sant’Artemio “Mili muoi, l’esodo dei miei” di Carlo Colombo

Nell’ambito delle iniziative istituzionali per il Giorno del Ricordo, la Provincia di Treviso ha organizzato un appuntamento dedicato alle scuole superiori e aperto alla cittadinanza: venerdì 16 febbraio andrà in scena, nell’Auditorium del Sant’Artemio, lo spettacolo “Mili muoi, l’esodo dei miei” di e con Carlo Colombo, una lettura in chiave teatrale per ricordare le tragiche vicende degli anni della Seconda Guerra Mondiale con il dramma delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. L’iniziativa vuole essere un’occasione per le studentesse e gli studenti degli istituti superiori della provincia, ma anche per la cittadinanza, di approfondimento storico e interdisciplinare dei tragici avvenimenti che si consumarono tra il 1943 e il 1947.

La rappresentazione affronta con delicatezza e sensibilità lo spinoso tema dell’esodo dai territori dell’Istria e della Dalmazia a seguito dell’instaurazione della dittatura della Jugoslavia di Tito dopo il 1945, vissuta in primis dalla famiglia dell’autore e attore Carlo Colombo. Le vicende storiche vengono proposte attraverso il racconto di storie di fughe via mare e via terra, accompagnato con il pianoforte, l’ekatron e il Toy Piano, canzoni d’epoca e canzoni originali scritte appositamente per questo spettacolo. Lo spettacolo parla di Nori, di Livia, di Tina, donne che aiutate dai loro uomini hanno ricostruito la propria vita lontano dalla terra di nascita a seguito di rocambolesche fughe, rischiose per sé e per i famigliari rimasti.

«Quest’anno per il Giorno del Ricordo abbiamo voluto trattare il drammatico tema delle foibe e dell’esodo dall’Istria e dalla Dalmazia proponendo alle scuole uno spettacolo teatrale, per affrontare l’argomento attraverso la sensibilità artistica di Carlo Colombo – le parole di Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso - rivolgo dunque il mio invito ai dirigenti scolastici, alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori del territorio e a tutta la cittadinanza a partecipare allo spettacolo “Mili muoi”, il 16 febbraio, negli spazi dell’Auditorium qui da noi in Provincia, come occasione di riflessione e approfondimento».