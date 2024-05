Il Giro d'Italia a Treviso, tutte le modifiche alla viabilità

Giovedì 23 maggio è previsto il passaggio nel territorio comunale di Treviso della 18^ Tappa del Giro d’Italia, Fiera di Primiero- Padova. Per l’occasione sono previste alcune modifiche alla viabilità. Verrà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei mezzi dalle ore 8 alle ore 16 di giovedì 23 maggio su: via Da Corona (ambo i lati), via Marini (aree parcheggio), via Zorzi, strada di Boiago (intero tratto), strada dell’Aeroporto (tratto tra Boiago e strada Noalese).

La circolazione veicolare sarà invece interdetta dalle ore 13 alle ore 15.50 circa su viale della Repubblica (intero tratto), piazzale Pistoia, rotatoria del Mercato Ortofrutticolo, strada Noalese, cavalcavia San Giuseppe, via Da Corona, via Marini, via Zorzi, strada di Boiago (intero tratto) e strada dell’Aeroporto.

Inoltre verrà effettuata la chiusura dello svincolo d’uscita della tangenziale Noalese SR 53 “Padova-Conegliano” nella direzione Silea- Paese eccetto i veicoli diretti all’aeroporto e i frontisti aventi titolo dalle ore 13 alle ore 15.50, la chiusura dello svincolo d’uscita della tangenziale Noalese Sr 53 “Padova Conegliano Noalese” nella direzione Paese-Silea e su tutte le vie e le strade afferenti al percorso di gara con pre-filtri di deviazione del traffico.