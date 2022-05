Giro d'Italia, strutture dell'Ulss 2 aperte con i consueti orari

L'Ulss 2 comunica che, in occasione della 18ma tappa del Giro d'Italia in programma giovedì 26 maggio con arrivo a Treviso, tutte le proprie strutture resteranno aperte con i consueti orari, garantendo le attività programmate e gli appuntamenti fissati.

Per quanto riguarda in particolare il Poliambulatorio di Borgo Cavalli e il Consultorio di via Montello, si ricorda all'utenza che:

- al mattino vi saranno alcuni accessi stradali percorribili, in particolare per i disabili

- non saranno disponibili i principali parcheggi utilizzati per accedere al Poliambulatorio di Borgo Cavalli

- dalle 13.30 saranno chiusi tutti gli accessi stradali nella parte nord del centro e della prima periferia adiacente