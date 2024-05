Giro E, oggi il passaggio della 18esima tappa San Biagio di Callalta-Padova

Giovedì 23 maggio è previsto il passaggio nel territorio comunale di Treviso del GIRO E, manifestazione ciclistica non competitiva (a pedalata assistita) collegata al Giro d’Italia. Si informa che a partire dalle ore 13 del giorno 23 maggio e fino a cessate esigenze le seguenti vie e strade saranno interessate dal passaggio della manifestazione ciclistica: Strada Postumia, Callalta, viale IV Novembre viale Nino Bixio viale F.lli Cairoli, viale Montegrappa, via Cattaneo, cavalcavia San Giuseppe, via Da Corona, via Marini, via Zorzi, strada di Boiago, strada dell’Aeroporto, strada Noalese fino al confine comunale. L’intera manifestazione del Giro E sarà scortata da personale della Polizia Stradale del Compartimento Polizia Stradale della Lombardia. La manifestazione nei tratti non coincidenti con il percorso della gara della Tappa del Giro d’Italia si svilupperà a traffico aperto. La Polizia Locale di Treviso, in collegamento con il servizio d’ordine, la Questura, la Prefettura, il Comitato Tappa e l’organizzazione del Giro d’Italia, potrà adottare ulteriori provvedimenti qualora la situazione lo richiedesse.