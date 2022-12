Associazione Venezia Giulia e Dalmazia, addio al presidente onorario Giuliano Robba

Un grave lutto ha colpito in queste ore il comitato di Treviso dell'associazione nazionale degli esuli di Venezia Giulia e Dalmazia: è scomparso oggi, 28 dicembre, all'età di 76 anni, il presidente onorario dell'associazione, Giuliano Robba. Si trovava ricoverato da fine novembre presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il funerale sarà celebrato venerdì prossimo, 30 dicembre, alle 14.30 presso la chiesa parrochiale di Dosson di Casier mentre il Rosario sarà recitato giovedì 29 dicembre, alle 19.15, sempre a Dosson. Giuliano Robba lascia la moglie Maria Teresa, i figli Massiliano e Tomaso, la sorella Pola e il fratello Dario.

La sua famiglia, esule dall'Istria nel 1947, si trasferì a Treviso in via Zermanesa, dopo una breve parentesi a Fener. Il padre Arduino, detto Dino, era molto conosciutoin città per aver gestito per molti anni il bar all'angolo con via del Mozzato. Giuliano Robba ha lavorato come impiegato tecnico alla Franchin ed entrò poi in società con la MG come tecnico produttivo nell'azienda specializzata in allestimenti per furgoni. In pensione dal 2000, Robba potè dedicarsi all'associazione degli esuli istriani, collaborando in più occasioni anche con l'amministrazione comunale di Treviso per iniziative importanti come la realizzazione di una lapide dedicata agli esuli istriano-dalmati che si trova all'ingresso del cimitero di San Lazzaro.