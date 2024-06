Good Vibes, Treviso ospita il festival dedicato ai giovani e alla creatività

Sabato 5 e domenica 6 luglio il centro storico di Treviso sarà animato dal festival "Good Vibes: nuovi modi di stare bene in città", coordinato dal Progetto Giovani del Comune di Treviso.

L'evento è nato grazie al bando comunale “#LiberaCreatività”, promosso dall’Assessorato alle Politiche Educative, Giovanili e Pubblica Istruzione. Giunto alla sua undicesima edizione, #LiberaCreatività, quest’anno, si è trasformato in una call for artists, che ha coinvolto gruppi di giovani tra i 16 e 35 anni per realizzare iniziative artistiche, sportive e socio-culturali. I gruppi selezionati hanno lavorato fianco a fianco con gli educatori del Progetto Giovani Treviso, passando attraverso un percorso di co-progettazione e traduzione delle loro idee in un’iniziativa concreta, realizzabile e condivisa. Questo processo ha portato alla realizzazione del festival “Good Vibes”, evento che si terrà il 5 e 6 luglio nel centro storico di Treviso e che rientra nella cornice dell’”Estate Incantata”, rassegna culturale estiva della città capoluogo. Piazza Rinaldi, Loggia dei Cavalieri e Piazza Borsa si trasformeranno in palcoscenici di concerti, mostre, workshop e dibattiti. Sette sono i gruppi di giovani che hanno partecipato al percorso di realizzazione del festival: i gruppi delle Sale Prove “Tolo Marton” del Comune di Treviso (Marmaglia, Deghejo, Ilaria Dens & Zuzumath), Young Quadrille che porteranno danze ottocentesche in piazza Borsa, Omega Alpha con un’iniziativa sulla salute mentale, Dadavre Exquis, gruppo di giovanissimi artisti e i giovani musicisti dell’Associazione Musicale Manzato Soundscapes. "Good Vibes" sarà una celebrazione del benessere urbano attraverso musica, arte, cultura e tanto altro. Questo evento imperdibile offrirà a tutti i partecipanti l'opportunità di immergersi per due giorni in un'esperienza unica, tra concerti, mostre, danze, cibo, workshop e dibattiti, pensati per chiunque voglia divertirsi e vivere il centro storico di Treviso in modo completamente nuovo.

Il commento

«Per la prima volta un'attività proposta dai giovani viene inserita nella ricca cornice dell’Estate Incantata - sottolinea l'assessore alle Politiche educative, giovanili e pubblica istruzione, Gloria Sernagiotto -. Attraverso il bando LiberaCreatività siamo riusciti a intercettare e supportare quei talenti in erba capaci di trasmettere la loro passione alla collettività, prima di tutto decidendo di mettersi in gioco. Il Festival Good Vibes nasce per celebrare musica, arte e cultura ponendo al centro una nuova esperienza di benessere urbano così come lo percepiscono gli under 35. E questo centro, oltre a essere simbolico, è anche visibile, concreto: per noi i giovani meritano di essere valorizzati il più possibile, per questo motivo li abbiamo voluti nelle piazze e nel programma della rassegna estiva, cosicché più persone possano godere del loro spettacolo».

Il programma