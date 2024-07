Gratta e vinci da record, 60enne trevigiano si porta a casa 5 milioni di euro

Cinque milioni vinti con un "Gratta e vinci" da 20 euro: Treviso festeggia la vincita più alta mai avvenuta in città grazie a una fortunatissima schedina giocata martedì scorso, 25 giugno, nella tabaccheria di via Montello gestita da Fiorella Granziera.

La titolare, ancora incredula, racconta ai nostri microfoni: «Il fortunato vincitore è un signore trevigiano sulla sessantina: martedì scorso, verso le 11 di mattina, è stato mio figlio a chiedergli se volesse provare a giocare uno dei gratta e vinci "Miliardario Maxi" da 20 euro appena arrivati in negozio. Dopo qualche istante l'incredibile sorpresa: l'uomo ha chiesto con aria incredula e confusa, se si potessero vincere 5 milioni di euro a un gioco come il Gratta e vinci. Non voleva crederci. Dopo un controllo del biglietto alla macchina collegata con il sistema centrale è arrivata la conferma: la vincita andava riscossa nella filiale di banca autorizzata da Lottomatica, quella di Intesa SanPaolo». Uno choc seguito da una grande festa: «Spero possa essersi sistemato per tutta la vita» il commento della signora Granziera, titolare della tabaccheria. Il giorno dopo il 60enne è tornato in tabaccheria per dire alla titolare di aver depositato il biglietto in banca in attesa della conferma definitiva di vittoria da Roma.