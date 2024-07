Griglie Roventi 2024: l’euforia di 5000 persone per un barbecue da Oscar

Hanno ballato e cantato fino alla proclamazione dei vincitori le 5000 persone che hanno fatto letteralmente vibrare Jesolo. Si, perché il pubblico di Griglie Roventi, l’evento di barbecue più noto d’Italia che vede sfidarsi 100 coppie di aspiranti cuochi, ieri sera è stato la coreografia perfetta di una serata da oscar. La passione per la carne alla griglia, un’animazione da musical hollywoodiano, un format consolidato e amato, hanno saputo interpretare al meglio il tema della 19esima edizione: Movie Edition. Il foltissimo pubblico ha esaltato le doti culinarie dei tanti i concorrenti, provenienti da varie regioni con anche qualche rappresentanza straniera.

A spuntarla su tutti, aggiudicandosi l’ambita statuetta per la miglior grigliata è stata la coppia formata da Luca Macorig e Angela Michelutti, venuti appositamente da Udine per conquistare la severissima Academy capitanata dallo chef Alessandro Silvestri. A stregare la giuria un mix di sapori e spezie e un appassionato omaggio alla memoria del grande Bud Spencer scomparso otto anni fa proprio in estate: nel menù dei vincitori, denominato non a caso “Anche gli angeli mangiano fagioli”, oltre a una costa al naturale con salsa alla maionese, senape antica e lime, pollo in salsa di yogurt ed erba cipollina aromatizzato allo zenzero, polpettine di hamburger e vegetali, patate crispy e patata con spalmabile al gorgonzola, mini hamburger in salsa bbq , formaggio con pasta fillo e marmellata di mirtilli e il tradizionale frico friulano, sono stati presentati anche dei fagioli, in onore dell’omonimo film del 1973. Curiosa e fortunata coincidenza: la coppia trionfatrice gareggiava con il numero 19, lo stesso delle edizioni di Griglie Roventi. Sul secondo gradino del podio sono saliti Massimiliano Verlato e Linda Zilio, arrivati dal Basso Vicentino e dalla Bassa Padovana per proporre la loro personale grigliata mista ispirata ai Flinstones a base di costine BBQ, mini panini con hamburger e formaggio, rotolino vegetale, bruschetta con zucchine e formaggio, pollo con peperoni grigliati e una rosa di melanzane in salsa barbecue.

Medaglia di bronzo per Phillip Rech e Silvia Assirelli, residenti a Milano, ma originari rispettivamente di Trento e di Cortina d’Ampezzo. La loro “Grill Guard” in omaggio a Baywatch, composta da patata al cartoccio con crema di gorgonzola, sovracoscia di pollo disossata all’italiana, pollo alla Louisiana, bombetta di manzo con formaggio e pancetta e costine alla texana, ha convinto tutti. Merito anche del dolce a base di crema di gorgonzola. pere caramellate e granella di pistacchio. Le tre coppie da Oscar, oltre alla gloria e alla griglia, hanno potuto portare a casa un kit composto da carne, formaggi, Vini e Birra, in quantità ovviamente proporzionata ai rispettivi piazzamenti in classifica, mentre gli ultimi hanno sfilato sul red carpet in una scanzonata “walk of shame” per poi ritirare un “Razzie Award” dedicato: magliette a tema e ben 4 kg di ossa bovine!

Nella lunga notte di Jesolo non sono mancati i premi speciali: quello per i “costumi” è andato a due fratelli trevigiani, Luca e Roberto Zambon che, con tanto di divisa e distintivi, hanno riportato le lancette indietro nel tempo tra la fine degli Anni ’70 e l’inizio degli Anni ’80 quando sul piccolo – e successivamente anche sul grande – schermo imperversavano le avventure dei CHiPs. Per il secondo anno consecutivo è stato poi riproposto il premio “Griglie Lucenti” attribuito alla coppia che si è maggiormente distinta per l’attenzione riservata alla raccolta differenziata, alla riduzione dello spreco alimentare e, più in generale, alla pulizia e all’ordine della postazione. I più virtuosi sono stati Andrea Bortolotto e Gianni Benozzato da Vicenza.Infine, spazio alla solidarietà, dal momento che gli organizzatori hanno scelto come di consueto di destinare parte del ricavato della manifestazione a favore delle attività della Lilt di Treviso.

L’edizione 2024 di Griglie Roventi sarà ricordata anche per la fortissima partecipazione del pubblico in rete, invitato dapprima a scegliere il tema della kermesse e successivamente coinvolto in un contest, “Ciak, si griglia!” che ha previsto l’invio da parte degli utenti social di un video-remake in salsa BBQ di una scena cinematografica famosa. I tre contributi migliori, pervenuti negli ultimi due mesi e scrupolosamente selezionati dagli organizzatori, sono stati trasmessi durante la serata e votati dal pubblico presente. A trionfare è stato Paolo Benetti di Casale sul Sile, con “Tre Uomini e una Costa”, simpatica rivisitazione di un’indimenticabile scena tratta dalla commedia di Aldo Giovanni e Giacomo “Tre Uomini e una Gamba”.

L’evento, organizzato dall’agenzia di comunicazione trevigiana Ideeuropee con il contributo del Comune di Jesolo, è stato presentato dagli speakers di Francesca Toffanin e Mattia Casarin, con intrattenimento musicale a cura del Dj Stefano Mattara e si è svolto come sempre sul “set” della centralissima Piazza Torino. «Griglie Roventi ormai è una certezza, una serata di divertimento e festa che coinvolge centinaia di partecipanti ma anche un grande pubblico. Al di là della gara, che pure impegna seriamente i grigliatori più agguerriti, questa manifestazione ha la capacità come poche altre di divertire e immergerci in un contesto conviviale che tutti viviamo con amici e parenti quando ci ritroviamo per una grigliata e trascorriamo tanto bel tempo in compagnia. Griglie Roventi rappresenta quel contesto di sano divertimento che a Jesolo amiamo, ricerchiamo e cerchiamo di offrire ai nostri ospiti». – ha concluso Christofer De Zotti, sindaco di Jesolo.