De Giacomo: «Fondi Pnrr, continuare a vigilare». A fine luglio il cambio della guardia

Il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Treviso, Francesco De Giacomo, ha annunciato ieri, 28 giugno, a margine della celebrazioni per i 250 anni dalla fondazione delle Fiamme gialle il suo congedo dalla Marca che avverrà a fine del prossimo mese di luglio (ricoprirà un incarico a Roma alla direzione servizi centrali antidroga), sottolineato da uno scrosciante applauso della platea. Il suo successore è il colonnello Daniele La Gioia che è già in servizio a Treviso come comandante del nucleo di polizia economico e finanziaria.

De Giacomo ha ribadito durante il suo intervento, nel corso della celebrazione che si è svolta al museo di Santa Caterina, come sia fondamentale tenere alta l'attenzione sui progetti e gli investimenti finanziari riguardanti il Pnrr: il monitoraggio costante, agevolato anche da una serie di protocolli che nell'ultimo anno sono stati firmati con Comuni e altri Enti, non ha per ora portato a scoprire storture. «L'azione di vigilanza di spesa pubblica è un obiettivo strategico: bisogna intervenire prima che il danno nell'impiego di questi fondi si sia realizzato e quindi prima che questi fondi non si possano più recuperare» ha spiegato il comandante provinciale.

I finanzieri premiati

Encomio Semplice

Maresciallo Capo Gianluca DI GIUSEPPE

Maresciallo Capo Simone MAREN

“Appartenenti al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Treviso, eseguivano una verifica fiscale nei confronti di un noto professionista. L’operazione di servizio consentiva di accertare l’indebita qualificazione di parte dei compensi percepiti e la conseguente omessa dichiarazione di 10 milioni di euro ai fini delle imposte dirette e 2,4 milioni ai fini IVA. Le condotte poste in essere portavano altresì alla denuncia del professionista per reati tributari e autoriciclaggio, avendo il contribuente investito i proventi dei reati fiscali in altra azienda da lui gestita. Treviso, maggio 2022 – maggio 2023”.

Encomio Semplice

Maresciallo Capo Gianni BATTAGLIA

Maresciallo Giorgio MAGNO

“Appartenenti al Gruppo di Treviso, eseguivano un’indagine di polizia giudiziaria a contrasto del contrabbando di tabacchi lavorati esteri. L’attività permetteva di trarre in arresto due soggetti, sequestrare 3 tonnellate di tabacchi lavorati esteri, un autoarticolato e un carico di copertura, permettendo di recuperare imposte evase, tra accise e I.V.A., per un importo complessivo pari a 575.000 euro. Treviso e territorio nazionale, dicembre 2023 – gennaio 2024.”

Encomio Semplice

Maresciallo Capo Simone D’ASCENZO

Maresciallo Capo Eleonora IZZO

“Appartenenti al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Treviso, svolgevano una complessa attività di polizia tributaria, attinente a profili di interposizione soggettiva relativa, nei confronti di una holding fiscalmente “trasparente” impegnata nelle attività gestionali. L’attività ispettiva permetteva di accertare una plusvalenza di oltre 21,6 milioni di euro, correlata alla strumentale interposizione di una società semplice, controllata dalla holding, nelle operazioni di vendita di una quota del pacchetto azionario da questa originariamente detenuto, al solo fine di beneficiare del favorevole regime fiscale di participation exemption. Le violazioni constatate sono state regolarizzate dal contribuente che, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, ha versato, a titolo di maggiore imposta, sanzioni e interessi, oltre 5,3 milioni di euro. Treviso, novembre 2022 – gennaio 2024.”

Encomio Semplice

Capitano Daniele LEONETTI

Maresciallo Capo Valeria ZINGALES

“Appartenenti al Gruppo di Treviso, eseguivano una complessa attività di servizio in materia di fiscalità internazionale e autoriciclaggio di proventi illeciti in Paesi a fiscalità privilegiata. Le indagini consentivano di constatare una maggiore base imponibile pari a 4,3 milioni di euro, disponibilità finanziarie occultate in un Paese off-shore per 2,8 milioni di euro, l’utilizzo di false fatture per 1,5 milioni di euro, portando alla denuncia di due imprenditori per reati tributari e autoriciclaggio e al sequestro preventivo di 285 mila euro di proventi illeciti. I destinatari delle attività investigative, sul piano tributario, aderivano ai rilievi fiscali, restituendo imposte non versate per 1,4 milioni di euro. Treviso e altre località, dicembre 2019 – marzo 2024.”

Encomio Semplice

Luogotenente Diego SCATENA

Maresciallo Capo Franco Maria CLEMENTE

Maresciallo Capo Luigi CAPOZZOLI

“Appartenenti al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Treviso e alla Tenenza di Montebelluna, svolgevano una delicata indagine transnazionale su reati contro il patrimonio, che permetteva di far emergere aderenze con ambienti della criminalità organizzata calabrese e si concludeva con la segnalazione all’Autorità Giudiziaria, a vario titolo, di 36 soggetti per reati di estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, corruzione, emissione e utilizzo di false fatture, nonché con il sequestro di due appartamenti e liquidità di conto corrente per 300 mila euro. Treviso e territorio nazionale, ottobre 2019 – maggio 2022.”

Encomio Semplice

Luogotenente C.S. Nicola BERLOCO

Luogotenente C.S. Enrico DI FEDE – alla memoria

“Comandante e appartenente alla Tenenza di Oderzo, eseguivano una articolata attività di polizia tributaria e giudiziaria nel settore delle frodi fiscali, che consentiva di disvelare il ruolo svolto dal soggetto economico verificato in uno schema di frode nella commercializzazione di prodotti petroliferi a livello nazionale, mediante l’emissione e l’utilizzo di false fatture per oltre trenta milioni di euro. L’attività si concludeva con la segnalazione all’Agenzia delle Entrate di violazioni in materia di imposte dirette per oltre 5,6 milioni di euro, di I.V.A. non versata per oltre 5,5 milioni di euro, di I.V.A. evasa per oltre 800 mila di euro e di base imponibile I.R.A.P. per oltre 29 milioni di euro. Oderzo, agosto 2018 – febbraio 2023.”