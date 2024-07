Guardia di Finanza, il nuovo comandante La Gioia in provincia

Il Presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, ha ricevuto martedì 9 luglio al Sant’Artemio la visita del Comandante della Guardia di Finanza, Francesco De Giacomo, che a fine luglio terminerà il suo servizio a Treviso: al suo posto subentrerà il Colonnello Daniele La Gioia. Il Comandante De Giacomo iniziò il suo incarico a Treviso quattro anni fa, nel 2020, subentrando allora al Colonnello Alessandro Serena. L'incontro è stato occasione per condividere i numerosi progetti e iniziative ormai consolidate tra la Provincia di Treviso e le Fiamme Gialle, tra cui anche il Protocollo d’intesa siglato due anni fa per garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse Pnrr.

«Voglio rivolgere un sentito ringraziamento al Comandante De Giacomo per la serietà e il continuo impegno con cui in questi anni ha condotto le operazioni di prevenzione, tutela del territorio e contrasto delle eventuali irregolarità – sottolinea Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso– è stato un piacere collaborare in maniera proficua e sempre positiva con le Fiamme Gialle, anche in occasione dell’arrivo delle ingenti risorse PNRR da investire sul territorio. Rivolgo a lui, con grande stima, i miei migliori auguri per i prossimi incarichi futuri. Al Colonnello Daniele La Gioia, già in servizio a Treviso da qualche anno e che presto subentrerà alla guida della Guardia di Finanza, esprimo le mie più sincere congratulazioni e auguro buon lavoro: sono certo che il rapporto di sinergia con la Provincia sarà ulteriormente consolidato».