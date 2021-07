Guardia medica, manca personale: scatta la riorganizzazione

Anche grazie alla collaborazione dei medici di medicina generale sarà garantito un adeguato numero di medici in turno

Per far fronte alla grave carenza di medici nel Servizio di Continuità Assistenziale, acuita dall’emergenza sanitaria in atto, si rende necessaria una temporanea riorganizzazione delle afferenze dei cittadini alle sedi di Continuità Assistenziale del Distretto Treviso.

La riorganizzazione, anche grazie alla collaborazione dei Medici di Medicina Generale, garantirà un adeguato numero di medici in turno nelle ore in cui il Servizio è attivo e una presa in carico tempestiva ed efficace dei bisogni di salute della popolazione nell’ottica del miglioramento continuo della qualità dell’assistenza. Si rappresenta di seguito un prospetto con evidenza delle sedi di riferimento, dei Comuni di rispettiva afferenza, indirizzi e numeri telefonici. La riorganizzazione sarà operativa da oggi, 1° luglio (turno ore 20.00). I cittadini potranno rivolgersi al Servizio di Continuità Assistenziale di propria afferenza oppure a quello di altre sedi, qualora ritenuto più funzionale alle proprie esigenze.