Presentata in consiglio comunale la guida alla vaccinazione

Oggi, lunedì 29 novembre, in Consiglio Comunale è stata presentata la Guida alla Vaccinazione (anti Covid 19 e antinfluenzale), opuscolo elaborato in collaborazione con l’azienda sanitaria come strumento informativo e di sensibilizzazione in seguito alla mozione presentata dal consigliere Roberto Borsato, approvata dal Consiglio Comunale.

Roberto Borsato è stato ricoverato per 100 giorni a causa del Covid 19, di cui 63 giorni intubato in terapia intensiva. Da qui la volontà di sensibilizzare la cittadinanza alla vaccinazione e a comportamenti responsabili. L’opuscolo affronta in 6 punti le informazioni principali sul vaccino anti Covid 19 (perché vaccinarsi, le raccomandazioni per le donne incinte o in allattamento, la dose addizionale “booster”) e in 4 punti il vaccino antinfluenzale rispondendo ad alcune domande frequenti. Sono inoltre presenti numeri utili, indirizzi per le prenotazioni e riferimenti. La brochure verrà distribuita nelle scuole, nelle farmacie, nei centri anziani, negli studi medici e negli uffici comunali.