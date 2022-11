Treviso in lutto: è morta "nonna Ida", la vedova di Giovanni Pinarello

E’ morta ieri pomeriggio, 23 novembre, Ida Gobbo, vedova di Giovanni Pinarello (scomparso il 4 settembre 2014 a 92 anni), ex corridore (vinse la Popolarissima 1942) e presidente dell’Uc Trevigiani. Nata a Frescada il 24 gennaio 1934, aveva 88 anni. Con Giovanni Pinarello si era sposata nel 1959 e la coppia aveva avuto tre figli: Carla, Fausto ed Andrea (deceduto il 3 agosto 2011). E’ morta all’ospedale Ca’ Foncello nel reparto nel Nefrologia. Al negozio di piazza del Grano e di via Casa di Ricovero (dove risiedeva), aperti da “Nane” Pinarello negli anni Cinquanta, aveva lavorato per almeno 40 anni. Oltre ai due figli, lascia 7 nipoti e 5 pronipoti.

Il figlio Fausto la ricorda come «Una Dama Gentile». La figlia Carla: «Se n’è andata in silenzio». E’ stata una grande moglie, madre e nonna, un esempio per il valore della famiglia e per la società. Una della ultime apparizioni l’ha fatta alla Popolarissima il 20 marzo alla premiazione del primo Memorial Pinarello, andato al vincitore della gara Nicola Gomez, in viale D’Alviano. Oltre che essere appassionata di ciclismo, era un grande amante del tennis. I funerali si terranno sabato prossimo.