Il Melograno Treviso, Roberta Donà è la nuova presidente

Venerdì 15 dicembre, durante l'assemblea delle socie e dei soci dell'associazione, è stata eletta la nuova presidente de Il Melograno di Treviso insieme al consiglio direttivo. Alla guida dell'associazione trevigiana è stata eletta Roberta Donà, operatrice della nascita e socia della sede trevigiana dal 2019.

Dopo 22 anni lascia la presidenza dell'associazione Luciana Mellone, socia fondatrice della sede di Treviso e che oggi riveste il ruolo di presidente nazionale del Melograno, centri informazione maternità e nascita. «Sono molto felice di lasciare il mio incarico e la dirigenza - ha dichiarato Luciana Mellone - ad un gruppo di donne impegnate attivamente nel Melograno di Treviso, che sapranno portare avanti con cura e passione l'impegno sociale assunto dalla nostra associazione fin dalla sua costituzione, promuovendo e sostenendo nei primi 1000 giorni di vita, madri, padri e i loro figli con il senso di responsabilità e competenza di cui oggi, forse più di ieri, abbisognano tematiche come la maternità, la paternità e la nascita».

Il nuovo direttivo è composto da cinque operatrici della nascita de Il Melograno che hanno conseguito la loro specializzazione con Il Master in Arte del Maternage promosso dalla Scuola dei 1000 giorni del Melograno nazionale. Completano il nuovo Consiglio Direttivo la Vicepresidente Sonia Sferragatta e le Consigliere Giulia Simioni, Elena Galiazzo e Carmen Rossi. La presidente Donà si è distinta particolarmente per l'interesse dimostrato nella realizzazione di buone pratiche rivolte alle neo madri nel puerperio, nella pratica di allattamento e in assistenza domiciliare. Le sue capacità organizzative, ma soprattutto la curiosità che la contraddistingue, nel cercare di comprendere i reali bisogni della neogenitorialità, in una società complessa come quella attuale, le hanno valso il riconoscimento dell'assemblea al ruolo di nuova presidente dell'associazione trevigiana.