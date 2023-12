Asta ex sedi Arpav: «Diventeranno immobili di lusso, ennesima occasione persa»

«L’asta a cui andranno la prossima settimana gli immobili Arpav tra via d’Annunzio e piazza Pio X, con il probabile esito di essere acquistati da privati per la realizzazione di immobili di lusso, è un altro fallimento generato dalla mancanza di una strategia comune sul tema casa da parte degli enti pubblici del nostro territorio, e non solo. Sembra tragicomico che tale operazione riguardi edifici adiacenti alla sede trevigiana di Ater». L'attacco è del consigliere comunale del Pd, Marco Zabai, che denuncia pubblicamente l'immobilismo degli Enti locali di fronte alla progressiva trasformazione del centro storico di Treviso in una zona sempre più destinata alla residenzialità d'elite e al turismo, dimenticando puntualmente la fasce più deboli.

«Arpav è un ente strumentale della Regione» ha spiegato il consigliere «a cui il Comune doveva subito proporre un piano per la trasformazione di questi immobili pubblici in progetti abitativi che potevano ad esempio riguardare l’insediamento in centro storico di giovani coppie con bambini, per sostenere una residenzialità del centro che non sia solo esclusiva per alti redditi o per gli affitti turistici».

«Il nostro centro tra le altre non è nuovo ad operazioni di questo tipo» continua Zabai «Oltre al vergognoso risiko immobiliare, abbiamo già visto la stessa storia per l’ex sede Iinpdap a Ponte Sant’Agata: anche lì potevano essere realizzati molti appartamenti dove ospitare politiche innovative dell’abitare pubblico e invece è stata presa da un privato e continua a giacere al momento vuota. Il Comune deve farsi portavoce con la Regione e tutti gli enti proprietari di immobili a Treviso per creare un tavolo di coordinamento sul tema casa, affinché non si proceda solo con alienazioni tout-court, ma con la possibile messa a disposizione di nuovi contesti dove realizzare housing sociale ad esempio».