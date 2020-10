Treviso Imprese Unite: «Pronti a nuove proteste, se necessario»

«Prima di tutto ci tengo a ringraziare ogni singola persona che ha partecipato alla manifestazione di lunedì sera in Piazza dei Signori a Treviso. In tempi record la partecipazione è stata impressionante ed abbiamo raggiunto un risultato davvero straordinario».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Con queste parole Andrea Penzo Aiello, presidente di Treviso Imprese Unite, ha commentato l'esito della protesta organizzata contro il nuovo Dpcm nel cuore del capoluogo di Marca. «La serata di ieri ha messo in evidenza tutta l'incoerenza di un decreto che rischia di portare le partite Iva e molte realtà commerciali verso un fallimento certo. La forza di una piazza unita ci ha permesso di fissare per mercoledì 28 ottobre un incontro formale con il Prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà. Durante la riunione diremo al Prefetto quali sono le misure che riteniamo indispensabili per poter salvaguardare le imprese locali colpite dal nuovo decreto. Chiederemo non solo di comunicare le nostre istanze al Governo ma di aprire un vero e proprio dialogo tra lo Stato e le imprese del Veneto, una delle regioni più produttive del Paese. Siamo pronti ad andare fino in fondo - conclude Aiello - Se non riusciremo a ottenere quanto chiediamo al Governo siamo pronti a organizzare nuove manifestazioni di protesta fino a quando le nostre richieste non verranno ascoltate».