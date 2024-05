Treviso in rosa: al via anche le modelle de "La forza in passerella"

La Forza in Passerella è un gruppo di donne (dai 23 agli 80 anni) che hanno affrontato o stanno affrontando un percorso oncologico, prevalentemente per tumore al seno ma non solo. L’idea del gruppo, fondato da Michela Bardi, è quella di aiutare altre donne che si trovano ad affrontare questo tipo di percorso.

Lo scorso 18 aprile "La Forza in Passerella" è diventata un’associazione a tutti gli effetti con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione, soprattutto nelle malattie oncologiche, oltre che ad organizzare sfilate di moda come percorso di recupero del benessere psicofisico delle donne, dopo i cambiamenti nel corpo provocati dalla malattia. Alla Treviso In Rosa di domenica 5 maggio saranno 80 le donne dell'associazione presenti alla corsa, comprese mamme, figlie, sorelle, amiche, che da sempre supportano tutte le iniziative dell'associazione con grande entusiasmo. La partecipante più anziana che correrà domenica la Treviso in Rosa ha 78 anni, la più piccola ne ha 11.

Il commento

«Come l’anno scorso - spiega Michela Bardi - porteremo con noi per le strade di Treviso le lettere della parola "Previeni": singole lettere che danzano, si muovono, si mescolano, ma che insieme vogliono trasmettere un messaggio fondamentale: la prevenzione non è solo “sottoporsi ai controlli medici”, ma prendersi cura le une delle altre perché insieme è più facile. Questo è e sarà sempre il nostro motto. Fin dalla prima sfilata nel 2020 al Park Hotel Villa Fiorita di Monastier, la Forza in Passerella ha portato la propria energia positiva sfilando a Treviso nel 2021, ad Asolo nella primavera del 2022, ad ottobre a Mestre al Teatro Toniolo ed infine, ultima la 5° sfilata, lo scorso 21 ottobre a Villa Gasparini Loredan di Venegazzù di Volpago del Montello».