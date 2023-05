Treviso in rosa 2023, svelate le modifiche alla viabilità

Domenica 7 maggio si terrà la 9^ edizione della Treviso in Rosa, manifestazione podistica a scopo benefico dedicata alle donne. Al fine di garantire un ordinato svolgimento dell’evento e la sicurezza delle partecipanti, degli spettatori e degli utenti della strada, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità.

Le modifiche

Verrà istituito il divieto di sosta a partire dalle ore 7 e fino alle ore 11 del 7 maggio su viale D'Alviano, viale Frà Giocondo (solo il tratto principale), viale Burchiellati, via Manzoni, piazza dei Signori, piazza e via Indipendenza, via Canova nel tratto da via Riccati a via San Liberale e nell’area di fronte all’ex casa prefettizia (per allestimento ristoro), via San Liberale, via Manzoni, Borgo Mazzini.

Dalle ore 8 del giorno 7 maggio e fino a cessate esigenze (termine manifestazione) i varchi di accesso al centro storico (dalla circonvallazione esterna PUT verso area interno mura), saranno chiusi alla circolazione veicolare in particolare area ammassamento atlete e area partenza).

A partire dalle ore 9 e fino al termine della corsa, la circolazione sulle vie e strade interessate dal passaggio della manifestazione sportiva potrà essere temporaneamente sospesa per consentire in condizioni di sicurezza il passaggio delle partecipanti. Inoltre, sempre nella giornata di domenica 7 maggio le limitazioni al traffico del centro storico, che di norma vengono attuate nelle giornate prefestive e festive, saranno anticipate alle ore 8, per salvaguardare la pubblica incolumità La sosta è consigliata nei parcheggi fuori mura: Cittadella delle Istituzioni (1280 stalli, 10 minuti a piedi dal centro storico), via Lanceri di Novara (300 stalli, 5 minuti), Park Pattinodromo, 380 stalli, 2 minuti), Lungo Mura Porta S. Tomaso (100 stalli, 2 minuti), Park Foro Boario (800 stalli, 8 minuti), Park Dal Negro (550 stalli 2 minuti), Cavalcavia stazione (60 stalli, 5 minuti), Metropark Stazione (400 stalli, 5 minuti) , Miani Park (400 stalli, 8 minuti), Condominio Appiani (100 stalli, 10 minuti).