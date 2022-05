Treviso in Rosa, domenica strade chiuse e modifiche al traffico

Domenica 8 maggio si terrà la settima edizione della "Treviso in Rosa", manifestazione podistica a scopo benefico dedicata alle donne. Al fine di garantire un ordinato svolgimento della manifestazione e la sicurezza delle partecipanti, degli spettatori e degli utenti della strada, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità.

A partire dalle ore 7, fino alle 11 di domenica 8 maggio è stato istituito il divieto di sosta su viale D'Alviano, viale Frà Giocondo (solo il tratto principale), viale Burchiellati, via Manzoni, piazza e via Indipendenza e via Canova. A partire dalle ore 8 e fino al termine della manifestazione i varchi di accesso al centro storico (dal Put verso l'interno Mura), saranno chiusi al traffico. Dalle ore 9 fino a cessate esigenze la circolazione veicolare sulle vie e strade interessate dal passaggio della manifestazione sportiva in oggetto potrà essere temporaneamente sospesa per consentire in condizioni di sicurezza il passaggio delle atlete. Inoltre, le limitazioni al traffico del centro storico, che di norma vengono attuate nelle giornate prefestive e festive, saranno anticipate alle ore 8. Consentito il transito ai mezzi dei frontisti, residenti, mezzi di soccorso e polizia nonché degli autorizzati, compatibilmente con il passaggio dei partecipanti. Eventuali deviazioni saranno segnalate in loco dalla polizia locale.