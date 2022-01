"Porta con te la Treviso incantata”: premiati i vincitori del contest natalizio

Giovedì mattina sono stati consegnati i premi del contest fotografico legato al Natale Incantato 2021: un grande successo social, con oltre 600 scatti pubblicati su Instagram con l’hashtag #3visoincanta. Ad aggiudicarsi il primo premio è stata Tiziana Botteon con uno scatto del Ponte di San Francesco e le stelle sull’acqua. Silvia Giacometti, seconda classificata, ha immortalato invece l’Isola della Pescheria. Daniela Bonfiglio, sul terzo gradino del podio, ha scelto lo scorcio di Ponte della Malvasia. Premio Speciale Fotostampa Treviso per Elena Carrer con il cuore dei Buranelli riflesso sull’acqua e per il blogger Santocitro. I vincitori del contest settimanale sono stati invece Lorena Turchetto, Alberto Cadorin, Dario Brusatin e Davide De Cia. Agli autori delle foto più belle è stata consegnata una riproduzione dello scatto e un buono al centro “Fotostampa Treviso” per la stampa dei propri ricordi fotografici in vari formati.