“Porta con te la Treviso incantata”: premiate le migliori foto del contest natalizio

Il sindaco: «Le foto hanno permesso di mostrare la città in tutta la sua bellezza anche a chi, purtroppo, non ha potuto viverla per le note restrizioni»

Nella giornata di mercoledì sono stati consegnati i premi del contest fotografico legato al Natale Incantato 2020 che ha riscosso grande successo, con oltre 1000 foto pubblicate sui social con l’hashtag #3visoincanta (nel 2019 erano state 400). In molti, nonostante le restrizioni, sono riusciti a catturare e condividere le location più classiche o gli angoli nascosti di Treviso. Ad aggiudicarsi il primo premio è stato Dario Brusatin con una splendida rappresentazione di Piazza dei Signori. Alessio Ruggeri, secondo classificato, ha immortalato invece l’albero di Isola della Pescheria mentre Margherita Gloria, sul terzo gradino del podio, ha scelto la Torre Civica fra le decorazioni dell’albero monumentale. A Federico Graziati è andato infine il premio speciale “Social”, per l’immagine che ha ricevuto più like su Instagram.

I premiati hanno ricevuto la riproduzione degli scatti, a cura di Fotostampa, studio fotografico partner del contest, scattate su pannello Kristal Pro e pannelli di legno vintage. Le foto vincitrici sono state selezionate dapprima in base al gradimento degli utenti Instagram e poi sottoposte al giudizio di una giuria di professionisti della fotografia e della comunicazione. «Le foto partecipanti, quest’anno, hanno assunto un significato ancora più pregnante - sottolinea il sindaco Mario Conte - Hanno infatti permesso di mostrare la città in tutta la sua bellezza anche a chi, purtroppo, non ha potuto viverla per le note restrizioni. Sono felice che, sempre più persone, immortalino dettagli, angoli e bellezze della nostra Treviso facendoli arrivare, grazie al motore dei social, in tutto il mondo».

Gallery