Natale incantato, premiati i vincitori del contest fotografico

Sabato mattina, 14 gennaio, nella sala degli Arazzi di Ca’ Sugana sono stati annunciati i nomi dei vincitori del contest fotografico "Porta con te la Treviso Incantata", promosso dall'amministrazione comunale nell’ambito del Natale Incantato 2022.

Nelle quattro settimane di concorso sono state pubblicate su Instagram più di 400 foto con l’hashtag #3visoincanta. Undici gli “igers” che hanno ottenuto più like nei vari post pubblicati sul feed e poi giudicati da una giuria composta da professionisti della fotografia e della comunicazione. I premi, come nelle ultime edizioni del contest, continuano ad essere "fotografici": una serie di coupon di Fotostampa Treviso di Bruno De Martin per stampare le proprie immagini su supporti di pregio per conservare e tenere vivi i ricordi. La vincitrice del contest è stata Adriana Moino che ha immortalato Piazza dei Signori con l’albero addobbato e la giostra cavalli. Secondo gradino del podio per Davide De Cia con una pallina “a specchio” con vista sulla Piazza principale della città. Terzo posto ex equo per Giovanni Tosatto con l’albero monumentale di Piazza dei Signori e Palazzo dei Trecento e Tiziana Botteon con le stelle sull’acqua. Il premio Fotostampa è andato invece ad Alain Bonafini, tra i fotografi più attivi della community trevigiana, che ha fotografato il cuore dei Buranelli. I vincitori dei premi settimanali, consegnati ai titolari dei profili Instagram che hanno pubblicato nell’arco delle quattro settimane: Santocitro, Dani (El_evenme), Davide De Cia e Lorena Turchetto.

Il commento

«Le tante foto pubblicate contribuiscono ad attirare visitatori in città - le parole del sindaco Mario Conte -. Come dico spesso, gli scatti dei cittadini e dagli appassionati rappresentano un veicolo eccezionale per mostrare le nostre bellezze al mondo intero. Li ringraziamo per la passione con cui hanno interpretato gli scorci più belli della nostra Treviso, facendo vivere il Natale trevigiano anche attraverso i social media».