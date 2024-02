Incidenti mortali sulle strade della Marca, una lunga striscia di sangue

1 Il primo gennaio Giuseppe Cavarretta, poliziotto 72enne di Chioggia, viaggiava in auto in A4 e nel territorio di Monastier, nella notte di Capodanno, e la sua auto è finita contro i guard rail.

2 Il 4 gennaio Patrick Mentil, 22 anni di Castelcucco, morto lungo la Pontebbana a Pederobba. L'auto su cui viaggiava con altri amici è uscita di strada a causa di un sorpasso azzardato.

3 L'11 gennaio è spirata in ospedale a Treviso Daniela Biscaro, 72enne di Villorba. Nel pomeriggio del 29 dicembre 2023 era stata travolta da un'auto sulle strisce, a San Biagio di Callalta, lungo la Postumia.

4 Il 14 gennaio è morto Ivano Dussin, 73enne di Asolo. Nel pomeriggio del 1. gennaio si era schiantato contro un capitello lungo la Castellana, a Casella d'Asolo.

5 Il 15 gennaio tragedia fuori provincia, nel padovano, a Cadoneghe. A perdere la vita, in un incidente avvenuto lungo la statale del Santo, l'alpino ed ex meccanico Giorgio Frezza, 66 anni, di Sernaglia della Battaglia.

6 Il 17 gennaio è morta Vincenzina Boscolo Stornellon, 70 anni, morta in ospedale a Mestre a causa delle ferite riportate nello schianto avvenuto il giorno di Capodanno: era in auto con il marito Giuseppe Cavarretta.

7 Il 28 gennaio, ha perso la vita Angelo Fantato, di 92 anni. L'anziano è stato colto da un malore alla guida all'altezza della rotatoria di Pagnano d'Asolo, lungo la Schiavonesca Marosticana, travolgendo un gruppo di ragazzi in moto.

8 Il 29 gennaio è morto Lorenzo Pjetrushi, 18enne di Ormelle. Il 21 gennaio stava facendo car surf sopra il cofano guidato dal cugino ma a causa di una manovra di quest'ultimo è caduto a terra rovinosamente.

9 Il 30 gennaio è spirato in ospedale, dopo due giorni di agonia, il 16enne Thimoty Dal Bello, coinvolto nell'incidente che ha visto perdere la vita Angelo Fantato a Pagnano d'Asolo

10 Il 31 gennaio Mohamed Chahid, 67enne, marocchino di Sernaglia della Battaglia, è stato travolto e ucciso a Colfosco di Susegana, lungo via Mercatelli, dal furgone guidato da un 76enne che è scappato senza prestargli soccorso. Il giorno seguente il "pirata", pentito, ha confessato le sue responsabilità.

11 Il 1 febbraio è morto, alcune ore dopo il ricovero avvenuto nella serata precedente, quella del 31 gennaio, il 20enne di Oderzo, Giovanni Colognese. Percorrendo con la sua Fiat 500 via Contarina a Gorgo al Monticano si è schiantato contro un platano.

12 Il 5 febbraio a Colfrancui di Oderzo, in via Fraine, è morta Chiara Bortoletto, 25enne di Crocetta del Montello. La ragazza ha perso il controllo della Mazda MX5 del fidanzato Luigi Rasera: l'auto è finita in un fossato.