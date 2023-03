Bullismo, cyberbullismo, abuso di droga: studenti a lezione con i carabinieri

I carabinieri di Treviso hanno incontrato le classi seconde e terze dell'istituto comprensivo di Spresiano. Ben 280 tra studenti e insegnanti (dei quali circa un centinaio del plesso di Arcade collegati on-line) hanno assistito a una lezione "speciale" dei militari dell'Arma sulle tematiche del bullismo, del cyberbullismo e dell'abuso di sostanze stupefacenti. Evidenziato il disvalore delle condotte di prevaricazione, violenza e denigrazione che possono comportare gravi ripercussioni fisiche e/o psicologiche in chi le subisce e conseguenze, anche di natura penale, per chi le attua, magari minimizzandone o non comprendendone appieno la portata.