Infermieristica, ecco i laureati della sessione autunnale

«Mi chiamo Sara e da oggi sono un’infermiera». Sara è una delle neolaureate del corso di laurea in infermieristica della sede di Treviso, afferente all’Università degli Studi di Padova, che oggi ha proclamato i primi 16 nuovi professionisti sanitari dei 47 che si laureeranno in questa sessione autunnale.

I nuovi infermieri si sono formati in un periodo molto particolare. Sono stati coinvolti, infatti, nell’assistenza alle persone durante la pandemia nei contesti ospedalieri, in quelli territoriali e nelle sedi vaccinali. L’Azienda Ulss 2 e l’Università degli Studi di Padova, in una collaborazione sinergica, hanno sempre offerto opportunità per garantire ai nuovi professionisti le competenze per gestire sfide e contesti nuovi e complessi, come quello pandemico. Gli infermieri andranno a coprire le necessità di assistenza alle persone nelle diverse strutture.