Mom, abbonamento annuale scontato del 50% per i lavoratori

MOM-Mobilità di Marca, Azienda trevigiana per il trasporto pubblico, ha presentato oggi, 24 agosto, la nuova campagna abbonamenti 2022 con un invito alla cittadinanza a cambiare il proprio punto di vista in fatto di mobilità. L'azienda si affiderà, nella sua campagna di comunicazione, ai social (sarà aperto a breve un canale su TikTik) e ad un influencer molto particolare, Samuele Mazzocchi (già a Italian got Talent), noto per la sua voce del tutto simile a quella che solitamente annuncia l'arrivo, la partenza o i ritardi dei treni nelle stazioni di tutta Italia.

Un invito al cambiamento è rivolto da Mom, in particolare, a studenti e pendolari in vista del rientro di settembre: cambiare per una scelta economica di risparmio in un momento in cui l’auto privata incide fortemente sulla spesa delle famiglie e cambiare anche per migliorare la qualità della vita e dell’ambiente urbano.

«L'attenzione per l'ambiente, da riservare anche attraverso scelte e stili di vita sostenibili, diventa ogni giorno più importante – sottolinea il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon – È ormai urgente e fondamentale agire per ridurre l'impatto ambientale e l'inquinamento. Cambiare il modo in cui ci si sposta, scegliendo il trasporto locale al posto della propria auto privata, permette non solo di risparmiare sul carburante, che a causa del complesso scenario internazionale ha visto un ingente aumento dei prezzi, ma anche di dare il proprio contributo per tutelare il pianeta, il benessere e la salute stessa di tutti noi. Con la fresca campagna abbonamenti 2022, MOM ha messo a disposizione numerosi incentivi per favorire la mobilità sostenibile soprattutto in vista dell'inizio dell'anno scolastico e proprio come Provincia, quest'anno, abbiamo voluto venire incontro alle lavoratrici e ai lavoratori destinando un finanziamento che consente di ridurre il prezzo dell'abbonamento annuale MOM del 50%: un'opportunità in più per scegliere il bus e risparmiare sul tragitto che si compie più spesso, quello casa-lavoro. Nonostante il covid, nonostante i tagli, nonostante l’aumento dei costi MOM ha sempre tenuto duro e viene tutt’ora presa ad esempio a livello nazionale. La scelta di non aumentare le tariffe, decreta all’Ente di Governo da me presieduto, è la testimonianza che ancora una volta Provincia e MOM sono dalla parte delle cittadine e dei cittadini».

«In questo momento storico le famiglie si trovano ad affrontare un aumento importante del costo della vita - prosegue Giacomo Colladon, presidente di Mobilità di Marca - rincarano le bollette, lievitano i costi delle materie prime, anche la carta costa di più e verranno, quindi, ritoccati i prezzi dei libri di testo… in questa situazione difficile, la scelta di MOM e dell'Ente di Governo è stata quella di non aumentare il costo del biglietto. A questo si aggiungono numerosi incentivi legati alla dematerializzazione dei titoli di viaggio, che consentono ai nostri clienti di risparmiare ancora qualcosa. Il messaggio è chiaro: la nostra azienda è al servizio dei cittadini, e le nostre decisioni devono partire da questa consapevolezza». Per MOM, infatti, il cambiamento guarda alla digitalizzazione dei titoli di viaggio con l’invito ai propri passeggeri a passare agli acquisti digitali per migliorare la propria esperienza di viaggio, rendendola sempre più semplice e rapida.

TORNANO I PASSEGGERI E VIAGGIANO DIGITALE

Nel corso della campagna abbonamenti 2021, MOM ha erogato - da settembre a dicembre – quasi 100mila euro di incentivi tramite cashback a favore degli abbonati che hanno scelto di acquistare tramite l’app MOMUP. Una spinta al digitale sostenuta anche da una rinnovata comunicazione. La crescita è proseguita a giugno con l’erogazione di quasi 10mila titoli trimestrali gratuiti a favore degli studenti, grazie alla formula 9+3: tutti i titoli sono stati erogati automaticamente agli aventi diritto tramite l’App MOMUP, senza più richieste agli sportelli di biglietteria. Si è così raggiunta una quota superiore al 40% di abbonamenti smaterializzati, un numero che pone MOM tra le prime realtà nazionali sul fronte della digitalizzazione del titolo di viaggio. Per capire la portata del cambiamento, basta ricordare che nel 2019 la soglia di abbonamenti digitali si fermava sotto l’8%. Una rivoluzione che ha coinvolto anche i fruitori occasionali, che acquistano biglietti su MOMUP: la quota digitale è passata dal 5 all’attuale 12%.

Ora, l’Azienda punta non solo a recuperare i suoi 32mila abbonati, riportandoli ai livelli pre-covid, ma – se possibile – accrescere questi numeri; forte anche di un’estate che ha visto i servizi per il mare in crescita (si stimano attualmente circa 50mila passeggeri trasportati, 7mila in più del 2021 e 2mila più del 2019) anche grazie al carnet scontato su MOMUP che ha avuto grande successo.

TANTI GLI INCENTIVI PER GLI ABBONATI

Oltre alle tariffe scontate per studenti fino a 25 anni d'età (in media -15% rispetto alla tariffa ordinaria) e per lavoratori (-10% rispetto al profilo ordinario), chi sceglie l’abbonamento può contare sulla detrazione fiscale IRPEF del -19% (con un recupero fino a 47,50 €).

Per gli studenti che scelgono l’acquisto mensile, dopo 9 mesi, c’è il trimestre gratuito estivo. Per i lavoratori, grazie al bando della Provincia di Treviso, c’è la possibilità (per tutti gli abbonamenti annuali acquistati entro il 31 dicembre) di recuperare il 50% della spesa sostenuta. Per gli abbonati che scelgono la tessera digitale, da creare autonomamente sul sito e visualizzare su smartphone, c’è subito un risparmio di 12 euro. Grazie ad una nuova versione del portale di acquisto su www.mobilitadimarca.it, associare la propria utenza telefonica all’account MOMUP è diventato ancora più semplice in modo da agevolare soprattutto i genitori che acquistano per i loro figli. Ci sono poi gli sconti per i clienti MOM: fino a settembre gli sconti per cinema e teatro all’aperto a Treviso e poi, dall’autunno, ingressi ridotti per la mostra di Paris Bordone a Treviso.

MENSILE O ANNUALE

Negli ultimi due anni, stante l’emergenza pandemica, MOM ha consigliato l’acquisto di abbonamenti mensili (considerata la non rimborsabilità dei titoli di viaggio parzialmente utilizzati). Ora, pur confidando in una evoluzione positiva della curva pandemica, si rimette alle famiglie la scelta più congeniale in base alle proprie esigenze. MOM, tuttavia, evidenzia che l’acquisto dell’abbonamento mensile digitale per gli studenti è oggi una soluzione rapida e vantaggiosa anche economicamente: consente infatti di diluire la spesa e di accedere all’agevolazione 9+3 (i tre mesi gratis sono erogati automaticamente).

ACQUISTARE ON LINE: LA SCELTA GIUSTA

Il vademecum per gli studenti è già stato distribuito a tutte le scuole servite in sei province del Veneto. Alle scuole va un ringraziamento per aver risposto con grande senso di collaborazione, diffondendo le informative a studenti e famiglie. Per i nuovi abbonati la strada più semplice per tesseramento e acquisto del titolo è il sito www.mobilitadimarca.it dove, prima di concludere la transazione, è possibile scegliere se visualizzare l’abbonamento con App MOMUP. Per chi è già tesserato e deve solo procedere al rinnovo, l’acquisto è perfezionabile in pochi istanti direttamente sull’app MOMUP (o anche dal sito).

ORARI PROLUNGATI E PRENOTAZIONE

Evitare attese e assembramenti agli sportelli resta il primo obiettivo di una campagna abbonamenti MOM che punta al digitale. Restano comunque aperte dal lunedì al sabato, con orario prolungato dalle 7 alle 19, le principali biglietterie (Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto, Castelfranco Veneto, Montebelluna) dove, si consiglia l’accesso previa prenotazione che può avvenire comodamente dal sito www.mobilitadimarca.it.