Over 60 e categorie a rischio, vaccinazione antinfluenzale dal medico di famiglia

L’Ulss 2 ricorda che la Campagna per la vaccinazione contro l’influenza è fortemente raccomandata per gli ultrasessantenni, le categorie a rischio e per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni d’età. Queste persone possono accedervi gratuitamente, recandosi dal proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Gli under 60 che non fanno parte di categorie a rischio e i lavoratori dei servizi essenziali possono, invece, effettuare la vaccinazione nei Vax Point dell’Ulss 2, previa prenotazione sul portale https://www.aulss2.veneto.it/prenota-la-vaccinazione-antinfluenzale

Il costo della vaccinazione, per le categorie per le quali non è prevista la gratuità, è di 10 euro. Il vaccino antinfluenzale è disponibile, a pagamento, anche presso le farmacie aderenti alla campagna. Si ricorda, inoltre, che prosegue la campagna vaccinale anti covid-19, attualmente attiva sia per le persone dai 12 anni in su che non sono mai state vaccinate sia per quanto riguarda la dose booster o addizionale, secondo le seguenti modalità:

Dose booster, solo per i cittadini con età maggiore o uguale a 60 anni: che abbiano completato un ciclo vaccinale primario da almeno sei mesi, come di seguito descritto:

-ciclo vaccinale anti covid-19 con due dosi vaccinali. Per la dose booster devono essere passati almeno 6 mesi dalla somministrazione della seconda dose di vaccino;

-infezione da virus (covid-19) ed effettuazione di una successiva somministrazione vaccinale anti covid-19 nei tempi previsti. Per la dose booster devono essere passati almeno 6 mesi dalla somministrazione del vaccino;

-Prima dose vaccinale anti covid-19 e successiva infezione da virus contratta dopo il 14° giorno dalla somministrazione del vaccino. Per la dose booster devono essere passati almeno 6 mesi dalla positività all'infezione; per maggiori informazioni telefonare al numero 0422 210701.

Terza dose addizionale per persone estremamente vulnerabili: trascorsi almeno 28 giorni dal completamento del ciclo vaccinale (dializzati, oncologici, trapiantati ed ematologici, etc): prenotazione on-line oppure chiamando il call center al numero 0422 210701.

Terza dose booster per persone fragili: trascorsi 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale (categorie definite da circolare ministeriale): prenotazione on-line oppure chiamando il call center al numero 0422 210701.

Operatori sanitari: possono prenotare on-line oppure accedere liberamente alla vaccinazione (prima dose se non vaccinati e terza dose booster se completato il ciclo vaccinale). Nel caso non abbiano prenotato sarà sufficiente la presentazione del badge o l’attestazione certificante il ruolo di operatore sanitario.

Persone dai 12 anni ai 25 e gli over 60, mai vaccinati prima: possono accedere liberamente ai Vax Point per iniziare il ciclo di vaccinazione primario.

Persone dai 26 anni ai 60, mai vaccinate prima: possono accedere alle sedi vaccinali per iniziare il ciclo di vaccinazione primario previa prenotazione; è possibile prenotare utilizzando la piattaforma https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss2 o chiamando lo 0422 -210701 (digitare 1).

Da indicazioni ministeriali è possibile co-somministrare la vaccinazione antinfluenzale e anti Covid-19 nella medesima seduta.