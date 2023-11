Inps, le pensioni delle donne trevigiane sotto la media nazionale

Le donne residenti in provincia di Treviso percepiscono in media una pensione lorda di 883 euro mentre la media nazionale si attesta a quota 904 euro. Meglio va agli uomini che vivono nella Marca che ricevono, sempre in media circa 1854 euro quando nel Paese la media è di 1772 euro. Sono solo alcuni dei numeri emersi nel corso della presentazione del rendiconto sociale 2022 dell'Inps di Treviso che oggi, 28 novembre, ha celebrato il 125esimo anniversario dalla fondazione dell'ente di previdenza sociale con un partecipato convegno che si è svolto presso l'auditorium della Cgil di Treviso e a cui hanno preso parte anche alcuni studenti del liceo musicale "Marconi" di Conegliano che si sono esibiti nel corso della mattinata. Tra i relatori del convegno il presidente del comitati provinciale dell'Inps, Paolino Barbiero, la direttrice provinciale Inps, Roberta Carone, il direttore regionale Inps, Filippo Pagano e il presidente del consiglio di indirizzo dell'Ente, Roberto Ghiselli.

«Vi è un gap di genere tra le pensioni di uomini e donne, praticamente in tutti i tipi di pensione e a livello nazionale» ha spiegato lo stesso Ghiselli «Treviso ha una particolarità, mentre le pensioni degli uomini sono superiori alla media nazionale, quelle delle donne sono di poco inferiori. Questo è probabilmente è indicativo dell'attività economica in cui le donne, soprattutto negli anni passati, erano impiegate in questa provincia: probabilmente in attività economiche con meno marginalità e retribuzioni più basse». Le previsioni attestano una crescita dell'incidenza delle pensioni sul Pil che da oggi al 2040 passerà dal 16 al 17% (punta raggiunta già due anni fa con la pandemia e l'addio a quota 100): colpa anche dell'inverno demografico in atto. Per quanto riguarda la congiuntura attuale Treviso ha un trend positivo nel 2022 rispetto al 2021, negli indicatori economici e occupazionali, ma con un tasso di crescita inferiore rispetto al resto d'Italia.

«Anche dai dati del primo semestre del 2023 Treviso è in una condizione assolutamente positiva perchè ha dati del pagamento dei contributi e delle prestazioni rese, in generale i dati economici sono positivi» così Filippo Pagano a margine del convegno «però presenta un trend meno florido rispetto al resto del Veneto, nel senso che ha una crescita proporzionalmente leggermente inferiore». Per la Marca ci sono tuttavia tutte le condizioni per ripartire, facendo squadra con Comuni e istituzioni.

Ci sono categorie che secondo l'indagine dell'Inps sono in netto calo. «La realtà di artigiani e commercianti è sempre stata importante per la provincia di Treviso, registriamo un calo, non tanto nel numero di aziende quanto nel numero di titolari e collaboratori, nel numero di persone che prestano la loro attività lavorativa in modo autonomo in questi settori» ha commentato Roberta Carone «credo che potrebbe essere uno strascico dei problemi legati alla pandemia e un pò la difficiltà ad affrontare attività artigianali con queste difficoltà economiche come l'aumento dei costi energetici, l'inflazione e l'invecchiamento della popolazione artigiana».

«Lo slogan del convegno era "sapere tutto, capire di più"» ha chiuso Paolino Barbiero «abbiamo visto che l'Inps eroga diversi servizi e scendendo poco più sotto degli addetti ai lavori non sono conosciuti. Sono i cosìdetti "diritti inespressi": non c'è solo il reddito di libertà, di cui si è parlato analizzando il tema della violenza sulle donne, c'è la possibilità di avere l'aspettativa retribuita, ci sono i così detti "sette passi" che garantiscono diverse tutele attraverso l'Inps ma mancano le risorse, sappiamo che mancano, e quindi dobbiamo convincere il Governo a mettere dei fondi su questo versante». Tra i dati più preoccupanti c'è quello riguardante la disoccupazione che nella provincia di Treviso ha superato quota 5%.