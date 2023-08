Domenica 3 settembre chiude il cavalcavia della stazione: ecco tutte le deviazioni

Domenica 3 settembre, dalle ore 7 alle ore 20, sarà interdetto il transito veicolare in entrambi i sensi di marcia nella rampa del cavalcavia ferroviario di raccordo con via Roma al fine di completare gli interventi acquedottistici da parte di Alto Trevigiano Servizi (posa della condotta di acquedotto lungo via Roma) nel più vasto intervento di riqualificazione del quadrante Stazione Ferroviaria. I lavori si svolgeranno di domenica per ridurre al minimo i disagi alla circolazione.

Il traffico veicolare dall’anello esterno del PUT (Viale Trento Trieste) in direzione Venezia verrà deviato lungo Piazzale Duca d’Aosta, quindi viale Fratelli Bandiera, via Venier, via Sant’Antonino e strada Mozzato. Un percorso alternativo, obbligatorio per i mezzi di altezza superiore a 3,40 metri, sarà garantito su viale Cacciatori, via Sarpi e via San Zeno. Per quanti provengono da via Terraglio (S.S.13) verso Treviso, l’accesso al centro cittadino potrà avvenire percorrendo viale Fratelli Bandiera e successivamente Piazza e Riviera Garibaldi.