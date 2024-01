Sistema Cavallo lascia Treviso, i toscani rinunciano alla gestione dell'ippodromo

Sistema Cavallo lascia Treviso: la società toscana ha deciso nei giorni scorsi di non fare ricorso al Tar, rinunciando di fatto alla gestione dell'Ippodromo Sant'Artemio, preferendo concentrare le proprie forze nella gestione delle strutture di Livorno e Follonica. Dopo una battaglia legale di quasi due anni, l'ippodromo trevigiano torna in gestione a Nordest Ippodromi.

Come riportato da Gioconews.it, a battaglia legale per l'ippodromo era iniziata dopo l'aggiudicazione della gara da parte di Sistema Cavallo nel 2021. La gara aveva visto presenti le sole candidature di Nordest Ippodromi, che già gestiva il Sant'Artemio da 35 anni, e di Sistema Cavallo (che già gestiva le strutture di Follonica e di Livorno). Nel febbraio 2023, dopo la valutazione dell’analisi finanziaria, la società toscana aveva vinto la gara. Immediato il ricorso al Tar della società veneta, che riscontrava alcune pecche nella determina dirigenziale che a gennaio 2023 aveva aggiudicato la gara per l’immobile di proprietà comunale. Ricorso accolto dalla prima sezione del Tar Veneto, che quindi congelava l'aggiudicazione con un’ordinanza. I giudici amministrativi, in particolare, rilevavano che non appariva "essere stata oggetto di un’adeguata valutazione la sostenibilità del piano economico finanziario".

A fine agosto 2023 Sistema Cavallo, annuncia il ricorso al Consiglio di Stato. Lo scorso 18 gennaio, però, il colpo di scena con l'invio della rinuncia al giudizio da parte di Sistema Cavallo, che decide di concentrare le proprie forze nella gestione degli impianti toscani. Una decisione che sarebbe legata anche la vicenda legata alla gestione dell'impianto di Follonica. Sul finire dello scorso anno infatti, il comune di Follonica aveva deciso di chiudere la gestione ventennale dell'impianto cittadino gestito da Corse Cavalli (legata a Sistema Cavallo).