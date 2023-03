Il Tar del Veneto sospende l'aggiudicazione della gara per la gestione dell'ippodromo di Treviso

Stop momentaneo all'aggiudicazione della gara per la gestione dell'ippodromo di Sant'Artemio, a Villorba. A stabilirlo, riporta Agipronews, è l'ordinanza del Tar Veneto pubblicata oggi, 9 marzo, che accoglie la richiesta di sospensiva presentata dalla Nordest Ippodromi. La società si era rivolta al tribunale amministrativo impugnando gli atti del Comune di Treviso che avevano sancito l'aggiudicazione della gara a favore della Sistema Cavallo Srl. Per i giudici «non appare essere stata oggetto di un’adeguata valutazione la sostenibilità del piano economico finanziario»: in particolare si sottolinea che «la remuneratività dell’offerta della parte controinteressata presuppone un consistente aumento delle corse del trotto e del galoppo rispetto alle stagioni precedenti il 2023, e tuttavia il numero delle giornate delle corse non sembra poter essere ricondotto alla mera volontà del gestore dell’ippodromo».

Dubbi anche sull'analisi della redditività sull'uso dell'ippodromo «per funzioni di tipo non ippico», che «non sembra poter prescindere da un apprezzamento dell’attendibilità dei dati prospettati alla luce dei ricavi realizzati in precedenti eventi o in strutture analoghe». In attesa dell'udienza di merito del 24 maggio, il Tar ha quindi deciso di non dare «ulteriore corso alla procedura di assegnazione in concessione del complesso immobiliare», considerato che fino a oggi la consegna del compendio immobiliare non è ancora avvenuta, anche perché «in caso di accoglimento del ricorso, si assisterebbe in tempi ravvicinati ad un duplice avvicendamento nella concessione, con evidenti diseconomie nella gestione del compendio».