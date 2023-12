Moohrun 2024, iscrizioni aperte: «Sarà l'edizione dell'amore»

Il nuovo anno porterà con sé l'ottava edizione della Moohrun, corsa muccata a fin di bene che ha aperto le iscrizioni sabato 23 dicembre. L'appuntamento è per domenica 10 marzo 2024: dopo le entusiasmanti edizioni dedicate agli elementi fuoco, terra, aria e acqua, i ragazzi de "La Butto in Vacca" sono pronti a chiudere il cerchio con l'attesa edizione dell'Amore. Un'esperienza che unirà sport, divertimento e beneficenza, caratterizzata dalla formula vincente che ha reso la Moohrun un evento imperdibile. Quest'anno la raccolta fondi sarà destinata alle associazioni Una mano per un sorriso - For Children e Per Mio Figlio Onlus. Nelle precedenti sette edizioni Moohrun ha raccolto e devoluto in beneficenza circa 50mila euro.

I due percorsi, di 10 e 5 chilometri circa, partiranno ed arriveranno in Viale D’Alviano (Bastione Santi Quaranta) e si svilupperanno completamente all’interno del centro storico portando i partecipanti alla scoperta degli angoli più suggestivi e caratteristici della città. Uno degli elementi distintivi dell'evento è la Mooh T-shirt, realizzata con materiale tecnico e caratterizzata da una grafica accattivante. Quest'anno, la maglietta presenta un design completamente nuovo, curato da Francesco Ghelfi, che promette di catturare l'attenzione di tutti i partecipanti e sarà garantita per i primi mille iscritti alla simpatica corsa. La nuova grafica verrà presentata il 1 gennaio su tutti i canali dell’associazione. Il caratteristico Moohrun Village sarà presente per accogliere sportivi e famiglie, creando un'atmosfera festosa e coinvolgente che rende l'evento non solo una corsa, ma una vera e propria esperienza.

Come iscriversi

Le iscrizioni, aperte il 23 dicembre, termineranno il 6 marzo 2024. Sarà possibile iscriversi sia online che nei punti iscrizione H Sport a Treviso, Padova e Mestre. Il costo di iscrizione per i singoli partecipanti è di 14 euro, ma sono disponibili promozioni per i gruppi. I più numerosi verranno premiati al termine della corsa.