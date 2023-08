Nuova Passerella per l'Isola del Paradiso, il varo la prossima settimana

Lunedì 4 settembre verrà posizionata con una speciale autogrù la nuova passerella dell’Isola del Paradiso. La struttura andrà a sostituire il ponticello in legno (ormai ammalorato) costruito nel 2000 e situato nel fossato delle Mura di Treviso, all’altezza di Varco San Bartolomeo.

«La soluzione progettuale individuata prevede di smantellare integralmente la vecchia passerella in legno, al fine di sostituirla con una di identica funzione ed ingombri, ma con materiale diverso al fine di garantirne la massima durabilità», spiega l’assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Treviso, Sandro Zampese. «La nuova passerella sarà realizzata a circa 4,80 metri ad ovest di quella esistente, avrà dimensioni in pianta di circa 2,50 per 12 metri e sarà supportata da tre travi metalliche in acciaio con soletta di completamento».

Il dimensionamento della nuova struttura è stato realizzato assumendo come criteri iniziali una vita utile superiore ai 50 anni e la garanzia di un accesso sicuro a mezzi e personale per le operazioni di manutenzione del verde e delle Mura cittadine.

Il mezzo speciale stazionerà per il tempo del varo in piazzale Burchiellati. La struttura metallica verrà pre-assemblata integralmente e posata direttamente nella posizione definitiva attraversando completamente la cinta muraria.