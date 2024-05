Divina Commedia, conclusa l'ispezione del Ministero: «Non ripudiamo la nostra identità»

Si è conclusa lunedì mattina, 27 maggio, l'ispezione ministeriale alla scuola media Felissent di Treviso dove due studenti di fede musulmana erano stati esentati dallo studio della Divina Commedia. Sulla vicenda è tornato nelle scorse ore il Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ai microfoni di Antenna 3.

«Dobbiamo essere consapevoli della nostra Storia - ha ribadito Valditara -. Siamo accoglienti e inclusivi, ma attenzione: ripudiare Dante significa ripudiare la nostra identità». Il Ministro, nelle prossime ore, renderà noto l'esito della relazione degli ispettori arrivati a Treviso. Il caso però non sembra destinato a chiudersi tanto facilmente visto che a Palazzo Balbi Sonia Brescacin, consigliere regionale della Lega, ha presentato in questi giorni una risoluzione per chiedere al consiglio regionale del Veneto maggiore tutela per lo studio di un'opera fondamentale come la Divina Commedia. «Nessuno può permettersi di censurare Dante a scuola» ha concluso la consigliera regionale.