Israa Treviso, sette nuovi comuni nella rete: "Amici delle persone con demenza"

Martedì 23 aprile, all'auditorium di Santa Caterina, sette amministratori locali (Arcade, Breda di Piave, Maserada sul Piave, Ponzano Veneto, Povegliano, Spresiano e Villorba) hanno aderito al Protocollo d’intesa "Comune amico della persona con demenza" promosso da Israa Treviso.

Il protocollo

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Mario Conte, il direttore generale Ulss 2 Francesco Benazzi e, per la Prefettura, il dottor Andrea Celsi. Vista l’importanza dell’evento sono intervenuti il professor Marco Trabucchi e la dottoressa Manuela Berardinelli, presidente nazionale dell’associazione Alzheimer Italia Onlus. La firma del protocollo d’intesa rappresenta la formalizzazione di un impegno a favore delle persone con demenza e delle loro famiglie che, in alcuni casi, perdura già da otto anni con l’istituzione del Caffè Alzheimer, proseguita anche quando le spese del servizio erano passate a carico delle amministrazioni stesse. Secondo il report nazionale (2021-2023) dell’osservatorio demenze dell’Istituto Superiore della Sanità (pubblicato nel gennaio 2024) le città/comuni amici della persona con demenza sono 57 a livello nazionale così suddivise: 44 al Nord (77,2%), 5 al Centro (8,8%), 8 al Sud (14%). Questo sottolinea come la sottoscrizione odierna del protocollo da parte dei 7 comuni trevigiani pesi circa il 12% a livello nazionale, mentre la regione Veneto passerà dalle 6 sottoscrizioni del 2023 alle 13 del 23 aprile 2024. Le sette amministrazioni comunali si stanno attrezzando per prevenire e gestire al meglio una malattia che, secondo i seguenti dati, inevitabilmente aumenterà con il progressivo ed inesorabile invecchiamento della popolazione. Dati che evidenziano come gli anziani ultra ottantenni, nel giro di 28 anni, aumenteranno del 73% nella nostra provincia:

numero anziani ultra ottantenni in provincia di Treviso nel 2022 - 64.387

numero anziani ultra ottantenni in provincia di Treviso nel 2050 - 111.389

I commenti

Mauro Michielon, presidente Israa Treviso, spiega: «Spesso si sente parlare di Grande Treviso, ebbene Israa è convinta che, con la firma odierna del protocollo da parte di queste amministrazioni comunali che si va a sommare a quella dell’Amministrazione comunale di Treviso e di altre 9 Istituzioni avvenuta il 22 aprile 2022, abbia preso già forma la Grande Treviso Solidale, che auspichiamo nel tempo possa ulteriormente ampliarsi. Una Grande Treviso solidale dove hanno un ruolo fondamentale tutti i volontari, in particolare coloro che operano nei Centri Sollievo. Ci auguriamo che questo evento possa essere un ulteriore sprone affinché altre Amministrazioni comunali prendano coscienza del valore sociale ed etico rappresentato dalla firma e dall’attuazione del protocollo “Comune amico della persona con demenza” e, conseguentemente, ne seguano l’esempio».

Conclude il sindaco di Treviso, Mario Conte: «L’iniziativa di Israa coinvolge i comuni nella sensibilizzazione verso azioni e politiche di inclusione e consapevolezza verso il tema della demenza e dell’Alzheimer, per fare sì che persone e famigliari possano vivere con il sostegno della comunità, in un’ottica di gestione, coinvolgimento e adattamento alle esigenze di chi vive questa condizione. Sono certo che tante altre amministrazioni, in futuro, aderiranno a questo gruppo che unisce istituzioni e famiglie».