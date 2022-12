Forum della Non Autosufficienza, Treviso ottiene il primo premio

Nei giorni 23 e 24 Novembre si è tenuto a Bologna il Forum della Non Autosufficienza, evento che dal 2008 è divento un importante appuntamento nazionale per tutti gli operatori, studiosi ed esperti del settore. In questo contesto, dove si alternano più di 200 speakers e oltre 1000 visitatori, è vengono presentate e discusse le politiche per la “non autosufficienza”, argomento centrale nel welfare nazionale. Ogni anno, all’interno della manifestazione, viene attribuito il premio “WelfareOggi”, riconoscimento che vuole valorizzazione divulgare i progetti ed i percorsi virtuosi presenti nei territori nazionale, che abbiano un evidente carattere di innovatività.

Per il 2022 l’Israa è risultato 1° classificato con “Treviso città amica della persona con demenza”, progetto che ha preso forma con la firma del 22 aprile di un protocollo di intesa, promosso da Israa, che ha messo in rete ben nove istituzioni, di riferimento territoriale, per rendere la città Treviso accessibile alle persone affette da demenza, sostenendo al meglio le stesse e le loro famiglie nel percorso della malattia.

Il Presidente dell’Israa, Mauro Michielon, appena avuta notizia della premiazione si è premurato di scrivere a tutte le Istituzioni coinvolte nella firma il protocollo (Comune di Treviso, Prefettura, Ulss 2, Ufficio provinciale scolastico, Camera di Commercio

di Treviso e Belluno, diocesi di Treviso, Mom-Mobilita di Marca, Centro Servizi Volontariato Treviso e l’associazione Alzheimer Uniti Italia Onlus) per condividere la gioia di un risultato che è frutto di un grande lavoro di impegno e sensibilità da parte di tutta la squadra.