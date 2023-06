Hogelschool di Rotterdam in visita all’Israa una consolidata collaborazione

Nell’ambito della consolidata collaborazione tra ISRAA e la facoltà di scienze applicate di Rotterdam – corso di laurea in scienze infermieristiche, terapia occupazionale e fisioterapia, lunedì 12 e martedì 13 giugno una delegazione di professori ha accompagnato una decina di studenti in visita alla sede ISRAA della Residenza G.Menegazzi, del Centro Servizi Demenze e della Casa Albergo, per terminare nella Sala dei Grani in Borgo Mazzini, 23 appena inaugurata. Il focus d’interesse è stato conoscere il modello assistenziale implementato da ISRAA nel contesto delle residenze e, l’attività di cura domiciliare erogata in sinergia con l’Ulss 2 e con i comuni del territorio. Un ulteriore ambito di interesse e approfondimento è stato il Centro Specialistico per le Demenze e le sue connessioni con gli altri servizi., sito presso la “Residenza Anziani Città di Treviso”.

Obiettivo centrale di questo incontro è creare un ponte transnazionale tra le residenze per anziani di Treviso e l’Università, per favorire percorsi di formazione congiunti per le figure professionali di domani, quali infermieri e terapisti occupazionali, anche attraverso tirocini curricolari formativi e scambi con programmi comunitari come l’Erasmus. Questa possibilità, oltre ad essere un’occasione di scambio di buone pratiche, potrebbe aprire un nuovo corridoio in grado di sopperire alla crescente domanda in ISRAA di infermieri e professionisti qualificati, grazie a piani formativi dedicati.

Infine, si è tenuto un focus dedicato al contesto di “Borgo Mazzini Smart Cohousing” e delle sue relazioni con il contesto urbano nel quale insiste. Quest’ultimo elemento risulta infatti essere quello di maggiore interesse per la delegazione olandese, dato il livello di investimento che i servizi dei Paesi Bassi stanno destinando nello sviluppo degli interventi di comunità.