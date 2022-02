Scomparso il maestro del cristallo Italo Varisco, ricerche in corso tra Treviso e Ponzano

"Chiedo aiuto mio papà si dev’essere perso ….se lo vedete contattatemi". A chiedere aiuto, sulla sua pagina Facebook, è stato nel primo pomeriggio di oggi, 2 febbraio, l'artista del cristallo Marco Varisco, figlio d'arte di Italo, 81 anni, la cui sorte lascia in queste ore con il fiato sospeso i tanti che lo conoscono. Italo è uscito a piedi dalla sua abitazione di via Sartorio, dove si trova anche il suo laboratorio, per andare in banca, in via Montello. Alle 12, 12.30 avrebbe dovuto rientrare a casa per pranzo ma di lui si sono completamente perse le tracce. Il telefono, spento, si è agganciato alla cella del ripetitore di Ponzano Veneto. L'ipotesi, vista la distanza, è che lo smartphone sia stato rubato all'anziano artista e che l'autore lo abbia poi spento. Impossibile diversamente ipotizzare un allontanamento di questo genere, sostiene Marco Varisco. Chi volesse inviare segnalazioni può rivolgersi alle forze dell'ordine, mobilitate nelle ricerche dal pomeriggio di oggi. Polizia e carabinieri sono in prima linea, così come la polizia locale che ha fatto decollare alcuni droni a supporto. Impiegati anche i vigili del fuoco. Indossava un giubbotto nero, un cappello scuro e un borsello.