ITS Meccatronico Veneto, tornano gli Open Days: «Oltre cento date in Veneto»

La richiesta di profili tecnologicamente preparati alle nuove sfide del mercato è cresciuta in modo esponenziale. Nelle imprese più all’avanguardia del settore industriale, infatti, si cercano tecnici in grado di progettare e abilità pratiche allenate al lavoro di squadra, alla manutenzione e alla programmazione su macchinari 4.0. A rispondere a queste esigenze formative contribuisce l’Its Academy Meccatronico Veneto, forte del sostegno delle istituzioni territoriali, con un’opportunità di istruzione teorico pratica di alta formazione tecnica che si apre a studenti e studentesse alle prese in questi mesi con la scelta post-diploma di maturità. Il bando con tutti i dettagli è visibile sul sito www.itsmeccatronico.it. Iscrizioni fino al 19 luglio.

Anche a Treviso e Provincia, dove si confermano i corsi che portano i diplomati ad inserirsi subito al lavoro dopo il diploma nel 99% dei casi grazie all’ampio bagaglio di competenze teorico-pratiche acquisite e una buona esperienza di lavoro con il tirocinio formativo. L’Its Academy Meccatronico Veneto è un punto di riferimento nella formazione e nell’accrescimento delle competenze tecniche nel tessuto industriale del Veneto, che accoglie in tirocinio, e poi nell’organico, diplomati che poi diventano sviluppatori di software, programmatori e manutentori di robot e sistemi di automazione, responsabili della qualità, pianificatori della produzione, manutentori, progettisti e disegnatori tecnici che sovrintendono in Italia e all’estero la qualità dei macchinari Made in Italy.

Per il biennio 2024-26 si rinnovano i due percorsi formativi in area meccatronica con due corsi per Tecnico Superiore in Automazione e Sistemi Meccatronici (a Montebelluna/Castelfranco e Conegliano), e un corso in Tecnico Superiore Innovazione di Processi e Prodotti Meccanici nella sede di Treviso. In tutto 75 posti disponibili. E per toccare con mano la formazione Its, ci sono gli “Open Days Meccatronici”: oltre 100 appuntamenti in diverse sedi del Veneto e molte date in calendario fino a maggio nelle sedi di Treviso e Provincia. Le date e il link per l’iscrizione sono disponibili nel sito www.itsmeccatronico.it così come i dettagli per le iscrizioni alle selezioni di luglio ad accesso prioritario ai corsi Its attivi a Treviso, Montebelluna/Castelfranco e Conegliano. 20 classi, 15 sedi in tutto il Veneto, 500 futuri Tecnici meccatronici e 4 profili formativi, di cui uno nuovo per formare 24 Tecnici Superiori del Design e Tecnologie dei Materiali Innovativi e Sostenibili con sede a Bassano del Grappa. Con questi numeri l’Its Academy Meccatronico Veneto si prepara ad accogliere sempre più studenti e studentesse per il biennio 2024-26. La caratteristica del corso più amata dagli studenti è il mix formativo: 2000 ore di formazione di cui 904 in tirocinio con il sistema duale (3 giorni in aula e 2 in azienda), il 70% di docenti provenienti dalle aziende, acquisizione di hard e soft skills subito spendibili nel mondo del lavoro e tante esperienze in Italia e all’estero, tra fiere di settore, visite alle aziende, partecipazione a challenge e Programma Erasmus+. Tutti i corsi sono rivolti a studenti e studentesse con diploma quinquennale (Istituti tecnici, professionali, licei), o di formazione professionale completato da un certificato di specializzazione di IFTS affine alla specializzazione dei corsi Its. I corsi sono realizzati sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione, con la supervisione e il coordinamento della Regione Veneto e il finanziamento con fondi Pnrr. Numerosi sostegni da parte di istituzioni e imprese che supportano l’iscrizione ai percorsi Its attraverso borse di studio.