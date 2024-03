Il ritorno dello Iuav a Treviso, nuovo vertice tra Conte e il Rettore Albrecht

Il ritorno dell’Università IUAV di Venezia con una sede a Treviso potrebbe diventare presto realtà, con corsi che troverebbero sede nel poco didattico dell'ex "Turazza". Questa mattina, 13 marzo, il sindaco Mario Conte ha incontrato nella sede di Santa Croce il Rettore, Benno Albrecht, dopo il dialogo aperto nelle scorse settimane. Oggetto dell’appuntamento l’interesse da parte di Iuav a valutare la presenza di percorsi di formazione accademica nel capoluogo della Marca, "volti prima di tutto a riattivare la rete con il sistema produttivo ed economico locale" si legge in un comunicato congiunto diramato nel primo pomeriggio.

"In particolare, si è condivisa l’intenzione" recita ancora la nota "di puntare sul design, inteso nelle sue varie declinazioni, per costruire un’offerta diversa e ancora più innovativa in relazione alle necessità culturali e sociali attuali e future. Da qui la volontà comune di esaminare insieme le opportunità, in un’ottica di completa integrazione fra percorsi di studio e ricerca universitari e dialogo con il tessuto imprenditoriale ed economico non solo di Treviso ma di tutta l’area vasta. Il Rettore Albrecht e il sindaco Mario Conte si incontreranno nuovamente nelle prossime settimane per definire modalità e prospettive".