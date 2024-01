Kilometri di mille colori, al via il progetto per far incontrare anziani e bambini fragili

Palazzo Rinaldi ha ospitato venerdì 19 gennaio la presentazione del progetto Kilometri di Mille colori, promosso da Auser Treviso Aps e finanziato dalla Regione Veneto, con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Di cosa si tratta

Il progetto ha come obiettivi: la promozione dei processi di apprendimento e stimolazione cognitiva di minori della scuola primaria; l’inclusione ed il contrasto dell’isolamento sociale delle fasce fragili della popolazione; il decadimento cognitivo, la solitudine e le difficoltà nelle relazioni delle persone anziane. Kilometri di Millecolori si svolgerà in contesti di inclusione sociale e benessere che vedranno protagonisti bambini della scuola primaria ed anziani con fragilità. I laboratori saranno attivati da gennaio a giugno 2024 e si svolgeranno in orario extrascolastico. I partecipanti verranno coinvolti in laboratori teatrali, attività motoria, arteterapia, attività di conoscenza del territorio ed attività di ecogioco. Le attività saranno ospitate: all’interno della Scuola Primaria “Toniolo” di Treviso, ogni lunedì dalle 16 alle 18, nello Spazio Bra di Casier, ogni martedì dalle 16 alle 18; alla Scuola Primaria “A. Moro” di Ponte di Piave, ogni mercoledì dalle 16 alle 18 e al Parco dei Moreri di Silea, ogni giovedì dalle 16 alle 18. Parteciperanno alle attività bambini e persone anziane che saranno sostenuti da educatori e volontari appositamente formati dalla Dott.ssa Emanuela Fornasier, psicoterapeuta esperta in disturbi e problematiche dell’età evolutiva. Il progetto coinvolge una rete territoriale di Comuni, associazioni ed istituti scolastici che collaboreranno per affrontare il disagio scolastico e la povertà educativa tra i giovani nonché per sostenere l’invecchiamento attivo e l’autonomia delle persone anziane. Già lo scorso anno Auser Treviso aveva attivato un primo progetto di rete dedicato all’intergenerazionalità. Ne fanno parte, in qualità di collaboratori, Ulss2 Marca Trevigiana, Comune di Treviso, Istituto Comprensivo n. 5 “Coletti” di Treviso, Istituto Comprensivo Statale Ponte di Piave, Comune di Casale sul Sile, Comune di Casier, Comune di Monastier, Comune di Ponte di Piave, Comune di Preganziol, Comune di Roncade, Comune di Silea, Auser Lavagne di Solidarietà Odv ed Associazione Auser Polaris Aps. Partner di progetto sono: Auser Treviso Odv Associazione Territoriale, Auser al Girasole Aps di Casier Ets, Auser La Torre Aps, Auser Gruppo Insieme Luciana e Mario Aps di Ponte di Piave, Auser Nuova Villa Aps di Monastier.

A presentare il progetto sono intervenuti: Umberto Tronchin, Presidente di Auser Treviso, Sonia Brescacin, Presidente della Quinta Commissione Sanità e Sociale Consiglio Regionale del Veneto, Gloria Tessarolo, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Treviso, collaboratrice del Direttore dei Servizi Sociali dell’Aulss2 Marca Trevigiana Roberto Rigoli, Paola Roma, Presidente dalla Conferenza dei Sindaci Aulss2, Dott.ssa Emanuela Fornasier, psicoterapeuta esperta in disturbi e problematiche dell’età evolutiva, Luisa Dal Brollo volontaria del progetto. Presenti anche le autorità dei Comuni collaboratori, Dirigenti Scolastici, il Responsabile Cultura di Auser Veneto Alessandro Rebonato e Presidenti e volontari delle associazioni Auser partner di progetto e affiliate.

I commenti

Umberto Tronchin spiega: «Il progetto Kilometri di Millecolori sviluppa l'intergenerazionalità mettendo insieme bambini e persone anziane attraverso laboratori creati ad hoc. I partecipanti avranno la possibilità di scambiare e trasmettere esperienze di vita, desideri, visioni del mondo e aspettative. Io anziano ti racconto i miei sogni di bambino, quanto nella vita ho realizzato rispetto a quei sogni e come la vita li ha modificati. Io bambino ti trasmetto il mondo che vivo e che vorrei. La combinazione di queste informazioni contribuisce a sviluppare l’impegno di tutti verso un mondo più condiviso e collaborativo. Il discutere, il sentirsi inclusi, infatti, contrasta l’isolamento, il decadimento cognitivo, la solitudine e le difficolta di relazione. Come Auser ci impegniamo da sempre a supportare le persone anziane; oggi, con l’evoluzione sociale in atto, è nostro dovere ampliare l’orizzonte ed aprirci a tutte le fasce fragili della popolazione per consentire che nessuno rimanga indietro e realizzare una nuova coesione sociale».

Sonia Brescacin aggiunge: «Mi fa piacere che il “Kilometri di Mille colori” abbia visto riconosciuto un contributo finanziario da parte della Regione del Veneto, a conferma della bontà di questo progetto. Il mio plauso va alla capacità di aver saputo innovare le progettualità affrontando le fragilità con l’abilità di metterle assieme in maniera proattiva e stimolante, promuovendo l’inclusione e l’importanza della collaborazione, che arricchisce ognuno di noi».

L'assessore Gloria Tessarolo continua: «I benefici dalla condivisione di momenti di gioco, studio e attività tra anziani e bambini è oramai assodato. Grazie a questo nuovo finanziamento il progetto che Auser porterà in diversi comuni del nostro territorio consentirà a tanti bambini di lavorare sulle loro fragilità e agli anziani coinvolti di vincere l'isolamento rimettendosi in gioco per gli altri creando così un contesto di confronto e dialogo intergenerazionale».

Il dottor Roberto Rigoli precisa: «Generazioni diverse che si incontrano, si aiutano, in una cornice fatta dal volontariato, dalle istituzioni, dal terzo settore, rappresentano l'essenza di questo stimolante progetto. L'azienda da sempre sostiene progettualità che mirano a creare welfare generativo in un'ottica di corresponsabilità. Il progetto non delega ma costituisce una rete in grado di prendere in carico anche soggetti che soffrono di malessere, solitudine. Questo progetto probabilmente riesce ad arrivare laddove, a volte, nemmeno i farmaci arrivano. Siamo quindi grati ad Auser per aver ideato ed avviato questa esperienza».

Paola Roma, presidente della Conferenza dei sindaci, conclude: «Ringrazio Auser Provinciale di Treviso nella figura del suo Presidente, per l’importante lavoro di collaborazione tra i servizi pubblici e i volontari Auser e tra le generazioni che caratterizzano questo progetto, in cui ognuno mette la propria parte di competenza per compartecipare alla crescita di una comunità̀ più̀ solidale. I nostri servizi pur a fronte del lavoro in prima linea con le famiglie, hanno bisogno anche del supporto di altre forme di aiuto che sicuramente i volontari hanno la possibilità̀ di offrire in maniera più vera diretta, non sostituendosi ma integrandosi e offrendo un aiuto più̀ completo alle famiglie. I sindaci, consapevoli dell’importanza che nel territorio ci sia un tessuto sociale capace di esprimere vicinanza e solidarietà alle famiglie, sostengono questo progetto che ha visto l’importante del contributo della Regione Veneto e l’inserimento dello stesso nei piani di zona, quale espressione di un’amministrazione condivisa, che permette lo sviluppo di una comunità̀ più̀ equa e attenta ai bisogni di tutti».