Violenza sulle donne, nel 2023 quasi raddoppiate le richieste di aiuto nella Marca

Nel 2023 le nuove donne che si sono rivolte al Centro antiviolenza delle donne libere di Quinto di Treviso sono quasi raddoppiate rispetto agli anni precedenti: da 60 nel 2021, 88 nel 2022, nel 2023 sono passate a 155 attivazioni. Un trend in crescita che non sembra arrestarsi. «Nessuna richiesta è rimasta inascoltata - fa sapere Laura Sartori Coordinatrice del Centro Anti Violenza - tutte le donne che ne hanno fatto richiesta, sono state accolte e accompagnate a ritrovare la propria serenità distanti dalla violenza domestica».

Il Centro Antiviolenza è nato a Quinto di Treviso, nell' aprile del 2020, in pieno lockdown, da una collaborazione della cooperativa La Esse di Treviso e Domus Nostra di Quinto. Dalla sua nascita ad oggi, oltre 450 donne vi hanno chiesto aiuto. Al Centro le donne vengono aiutate a proteggersi dalla violenza. Una volta in sicurezza, con il sostegno del Centro le donne affrontano un percorso di empowerment e emancipazione che passa spesso per l’individuazione di un nuovo lavoro, una nuova casa… una nuova vita!

Un lavoro intenso che le operatrici e i tanti volontari vogliono continuare. Per questo motivo il Centro delle Donne Libere dalla violenza lancia la campagna “Fianco a Fianco”. Due gli obiettivi: la volontà di sensibilizzare maggiormente la cittadinanza per poter prevenire il fenomeno della violenza e la raccolta di ulteriori fondi per continuare a fornire un servizio di qualità alle donne che si rivolgono al Centro Antiviolenza.

«L’anno 2023 è stato molto significativo non solo per i numeri delle donne accolte, ma anche su un piano sociale - continua la dottoressa Sartori- i femminicidi avvenuti in territori molto vicini al trevigiano hanno scosso gli animi e il Centro Antiviolenza con "Fianco a Fianco" vuole mantenere alta l’attenzione sulle tematiche del contrasto alla violenza di genere proponendo anche dei momenti rivolti a tutta la cittadinanza».

Martedì 19 marzo alle ore 20.30 presso la sala S. Giorgio della parrocchia di Quinto di Treviso (via Graziati 2) si terrà lo spettacolo “Brucio d’Amore”. Un teatro forum sugli stereotipi di genere per contrastare la violenza a cura della compagnia PartecipArte di Roma. Lo spettacolo utilizza un metodo creativo e divertente che coinvolge il pubblico stimolandolo a riconoscere forme di abuso apparentemente innocue costruendo relazioni sane e positive basate su consenso e rispetto.

L’evento sarà anche l’occasione per lanciare la campagna di raccolta fondi “Fianco a Fianco per donne libere dalla violenza”: un progetto del Centro Antiviolenza di Quinto di Treviso che vuole creare vicinanza e sostegno alle donne, garantendo un sistema di protezione di qualità e supporto per riiniziare una vita più serena.

Collabora alla campagna CentroMarca Banca, che ha messo a disposizione la propria piattaforma di crowdfunding CMB4People, alla quale si potrà accedere attraverso questo link https://www.cmb4people.org/view/89/fianco-a-fianco-per-donne-libere-dalla-violenza, oppure donando direttamente sul conto corrente intestato a: Cooperativa sociale La Esse s.c.s. IBAN IT 63 F 08749 12002 000000470002.

«Il Centro Antiviolenza delle Donne Libere ha dimostrato un impegno straordinario nel fornire supporto e protezione alle donne che hanno subito violenza, offrendo loro un percorso verso l'indipendenza e l'autonomia. Il loro lavoro è vitale per la nostra comunità e CMB è onorata di supportare gli operatori in questa campagna che sarà cruciale per il sostegno finanziario del Centro Antiviolenza. – Sottolinea Claudio Alessandrini Direttore Generale di CentroMarca Banca che ha avviato il progetto di crowdfunding 'A Fianco a Fianco'- Invitiamo quindi tutta la comunità locale a unirsi a noi nel sostenere questa importante iniziativa. Ogni donazione, grande o piccola, farà la differenza nella vita delle donne e contribuirà a promuovere quella cultura di rispetto e solidarietà necessari per sperare in una società evoluta e libera dalla violenza».

La campagna prevede, oltre alla possibilità di donazioni libere, anche quella di importi fissi che saranno ricompensati con dei gadget realizzati dalle donne del Centro delle Donne Libere dalla Violenza; gadget che simboleggiano la dimostrazione di affetto e riconoscenza e che potranno essere ritirati presso la sede del Centro o in occasione degli eventi di sensibilizzazione.

“Fianco a Fianco”, che si concluderà sabato 23 novembre 2024 con lo spettacolo “(Non) Vorrei esser amata così” presso la “Casa Respiro” di Morgano, è promosso dalla cooperativa La Esse di Treviso e da Domus Nostra di Quinto che gestiscono il Centro in collaborazione con il Comune di Quinto di Treviso, la Parrocchia di Quinto e Santa Cristina, l’associazione San Cassiano, l’associazione di Casa Respiro di Morgano e CentroMarca Banca.

Durante la serata verranno consegnati i riconoscimenti ai donatori della campagna.